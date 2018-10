La vicesecretaria de Acción Social del PP, Isabel García Tejerina, ha provocado la indignación en Andalucía al afirmar —en TVE— que existe un "deterioro" en la educación que hace que haya diferencias entre las comunidades autónomas como es el caso: "En Andalucía te dicen que lo que sabe un niño de diez años es lo que sabe un niño de ocho en Castilla y León", ha soltado.

Sin embargo, las palabras de Tejerina se quedan en casi nada si las comparamos con las que soltó en marzo de 2008 la por entonces eurodiputada y candidata del PP al Congreso por Madrid, Ana Mato, quien directamente afirmó que "los niños andaluces son prácticamente analfabetos y sabemos que los de La Rioja son los que más saben".

"Es que Chaves no ha hecho nada por la educación de los niños. Parece que le gusta y quiere que estén así", argumentó la candidata en una entrevista en Punto Radio y en relación al informe PISA sobre Educación, que situaba a Andalucía a la cola de las comunidades españolas.

Si García Tejerina ha asegurado este jueves que sus críticas a la educación andaluza no van contra los niños ni los profesores, de quienes ha destacado su "enorme talento", sino que se refieren a los 40 años de "pésima" gestión del PSOE del Gobierno de esa comunidad, Mato hace una década pidió directamente "disculpas" horas después: "Ha sido una expresión poco afortunada, porque en ningún caso he querido tachar de analfabetos a los niños andaluces. Si alguien se ha sentido molesto, pido disculpas porque no he tenido intención de molestar a nadie", afirmó.

Si quieres leer más historias como esta visita nuestro Flipboard