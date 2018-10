Las peores lluvias desde 2008 cortan carreteras y cierran escuelas y parques

Un nuevo episodio de lluvias torrenciales, el más intenso de la última década, mantiene en alerta roja a las provincias de Castellón y Teruel, ha dejado sin clase a miles de escolares, ha obligado a cerrar parques y jardines e impide el tráfico en varios tramos de la red principal y secundaria.

Además, una auxiliar de enfermería del Hospital Civil de Málaga ha resultado herida leve tras desprenderse parte de un falso techo de la sala donde estaba de guardia por la tromba de agua caída en la ciudad, lo que ha obligado a reubicar a pacientes por seguridad.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que este nuevo episodio de gota fría, el primero de esta intensidad desde 2008, deje más de 200 litros por metro cuadrado -y hasta 300 en periodos mayores- en doce horas en la provincia de Castellón, y más de 120 en Teruel, concretamente en el ámbito de Gúdar y Maestrazgo.

Miles de escolares y universitarios de más de un centenar de municipios de Valencia y Castellón se han visto afectados por la suspensión de las clases hoy y mañana, en las localidades valencianas de Cullera y Sueca se han interrumpido todas las actividades educativas y deportivas y el Ayuntamiento de Valencia ha cerrado al público los parques y jardines de la ciudad.

Joan Ribó, alcalde de la ciudad de Valencia, ha anunciado en su cuenta de Twitter que el Ayuntamiento suspende las clases en los colegios este viernes por las lluvias.

La Universidad de Valencia también ha anunciado la suspensión de todas las actividades académicas este viernes en todos los campus universitarios.

En función de la evolución del episodio de fuertes lluvias en la Comunidad, la Agencia Valenciana de Emergencias podría llegar a movilizar un dispositivo de hasta 2.000 efectivos.

18/10/18 (12:10 h)

⚠️Actualització Preemergències:

➡️ Nivell roig per #pluges província de Castelló

➡️ Nivell taronja per #tempestes litoral de Castelló i litoral nord per #fenomencostaner

➡️ Nivell taronja per #pluges província de València i litoral nord d'Alacant pic.twitter.com/S4oTZDP36p