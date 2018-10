Los primeros mensajes cruzados de Aitana y Cepeda tras romper

Los caminos de Cepeda y Aitana, que se cruzaron en la Academia de Operación Triunfo en 2017 y acabaron en relación amorosa, se separaron hace unos días. Tras algunos rumores, el 7 de octubre el cantante gallego comunicó a sus seguidores que habían roto.

"Aitana y yo hemos decidido tomar caminos separados. Sé que esto será noticia pero ha de serlo para que luego venga la calma", escribió entonces. Por su parte, la catalana pidió que cesaran "los insultos y faltas de respeto" que estaba recibiendo.

Las aguas están ya más calmadas y en las últimas horas se han dedicado sendos mensajes a través de Twitter.

El primero en escribir fue Cepeda, que este miércoles publicó un tuit sobre el lanzamiento del libro de su ex, La tinta de mis ojos: "Un libro, al igual que una canción, trata de transportarte a lugares donde no habéis estado, de entender un mundo interior mil veces más complejo de lo que pensáis y de ver con unos ojos que no son los tuyos. Gracias @Aitanax".

Un libro, al igual que una canción, trata de transportarte a lugares donde no habéis estado, de entender un mundo interior mil veces más complejo de lo que pensáis y de ver con unos ojos que no son los tuyos. Gracias @Aitanax ... mañana podréis vivirlo. pic.twitter.com/iliYvOuGTz — Luis Cepeda (@cepedaoficial) 17 de octubre de 2018

Este jueves ha sido Aitana la que se ha referido a Cepeda (aunque se le ha olvidado etiquetarlo en su publicación). "Muchísimas felicidades por esto, te lo mereces por el corazón y el alma que le pones a todo", ha escrito en referencia al disco de platino que el artista ha conseguido por Esta vez.

Muchísimas felicidades por esto, te lo mereces por el corazón y el alma que le pones a todo. pic.twitter.com/rI8NkjzyTw — Aitana (@Aitanax) 18 de octubre de 2018

Aitana y Cepeda se conocieron en la Academia de Operación Triunfo (TVE), donde surgió la chispa y comenzaron los rumores de que había algo entre ellos.

No fue hasta unos meses después cuando ambos confirmaron su amor dándose un beso ante las 60.000 personas que acudieron al concierto de la gira de OT en Madrid.