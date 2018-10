Los comentarios machistas de Maluma en 'La Voz México' a una concursante que le ignoró

El machismo en los videoclips y las letras de Maluma no es nada nuevo —el cantante justificó esto diciendo que él no escribía sus letras— pero ahora ha demostrado que no solo se queda en su música. Este miércoles en el último programa de La Voz México tuvo un encontronazo con una concursante y el colombiano soltó unos cuantos comentarios machistas.

La argentina Cindy Coleoni Ferrari cantó Don't Speak de No Doubt y consiguió que todo el jurado girase su asiento. Todos menos Maluma. La decisión del cantante no gustó nada a la concursante, que decidió ignorarle durante el veredicto. Maluma quiso llamar su atención, se levantó de su asiento y le dijo: "Linda, si no me quieres ver... ¿Te puedo llamar linda? ¿Tienes novio?". A lo que Coleoni respondió con un "solo hablo con los que me votaron" y pidió a la realización del programa que le silenciaran el micrófono, mientras que Maluma seguía preguntando: "¿Tienes novio o no tienes novio?".

#CindyColeoni le aplicó la ley del hielo a @maluma, ya que no volteó su silla en la audición, algo que al colombiano le dolió mucho. Checa lo que le contó a @OdalysRPhttps://t.co/AUu39tV2NPpic.twitter.com/acALuRZroM — La Voz... México (@LaVozMexico) 17 de octubre de 2018

Su insistencia no acabó ahí, Maluma siguió interrumpiendo las conversaciones entre el jurado y la concursante hasta que esta le hizo caso. "¿Me das permiso de hablar?", le dijo el reguetonero a lo que Coleoni respondió con un seco "¿qué? Dime". Maluma, para acabar de cubrirse de gloria, le soltó: "Espero que con quien te vayas a ir me invite a la audición. Tú no me tienes que ver, yo me quedo sentadito ahí a un lado para verte".

La argentina quiso dejarle clara su indiferencia con un "calladito estás más guapo", pero Maluma acabó de coronarse diciéndole: "Tranquila, que a mí me gusta el maltrato. Me gusta que me traten mal". El cantante de Felices los cuatro se abrazó a la brasileña Anitta, miembro del jurado del programa, mientras le decía "ella sí me da cariño".

Cuando acabaron su veredicto, la argentina continuó ignorando al cantante. Maluma salió detrás de ella al backstage, donde intentó reconciliarse con abrazo incluido. "¿Me perdonas que no me giré? Es que tengo una voz similar en mi equipo y yo sabía que te iba a ir mucho mejor con Nati [Natalia Jiménez]... ¿Me quieres? Yo te quiero y aparte estás hermosa. Que viva México, que viva Argentina, España y Colombia", acabó diciéndole el colombiano.