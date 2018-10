Belén Esteban estalla contra Carlos Lozano: "Era un presentador de éxito y ahora está aquí... ninguno somos catedráticos"

El programa Gran Hermano VIP vive inmerso en una eterna polémica. Tras las acusaciones de machismo o tongo, el pasado fin de semana se vivió una intensa pelea verbal entre los tertulianos.

El otrora presentador de televisión Carlos Lozano protagonizó un importante enfrentamiento, en el que acusó a la colaboradora Belén Esteban de estar en televisión gracias a su antigua relación con el torero Jesulín de Ubrique. "Llevas 20 años viviendo de un torero", afirmó con dureza Lozano.

"Sé de dónde vengo ¡Claro que lo sé! Pero yo sé que ahora mismo soy Belén Esteban principalmente. Así de claro", aseguró Esteban en ese momento.

Pero el enfrentamiento no se ha enfriado. Esteban se la tenía jurada y su respuesta no se ha hecho esperar. Apenas un día después, la tertuliana ha contado en el plató del programa Sálvame que el regidor de Gran Hermano tuvo que llamar la atención varias veces al expresentador durante la emisión de los vídeos porque no callaba.

Además, le ha acusado de faltar al respeto a sus compañeros. "Nos dijo pelotas. Nos llamó ayer de todo", ha afirmado.

"Entiendo que no lo esté pasando bien, porque no debe de ser fácil. Pero tú no puedes venir a atacar a tus compañeros", ha sentenciado Esteban.

Esteban ha recordado que Lozano ha pasado de presentar programas de televisión de éxito como las primeras ediciones del programa Operación Triunfo a convertirse en un colaborador más de estos espacios televisivos.

"Empezó siendo un presentador de éxito y le tenemos casi al mismo nivel, aquí nadie es más que nadie. De los que estamos ahí solo tiene título Sandra Barneda, que es periodista. Ninguno somos catedráticos", ha lamentado.