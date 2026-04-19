Una española se muda a Los Ángeles y señala lo que le han dicho de España: "Confundió el flamenco con música india"

La joven creadora de contenido catalana Irene (@irenelbatalla) se mudó hace un tiempo a EEUU, a partir del cual empezó a publicar vídeos para mostrar su día a día en Los Ángeles. Tras un tiempo allí, ha recopilado algunas de las preguntas que le han hecho sobre España que le han desconcertado bastante.

"Es la cosa más surrealista que me han dicho o preguntado estando en otro país siendo de España. Es que tela...", ha expresado al principio del vídeo, que ha acumulado miles y miles de visualizaciones en apenas unas horas (y subiendo). Ha hecho una lista de hasta tres preguntas y la que más tiene "tela" la ha comentado justo al principio.

"Una vez estaba hablando con una persona hispanohablante y me dice: Oye, qué bien hablas español para ser de España, ¿no?", ha relatado. Pensaba que no le había escuchado bien y, ante la sorpresa, le replicó: "¿Cómo?". E insistió: "Me dice que sí, que para ser de España hablas muy bien español. Y le digo: ¿Pero tú sabes que en España se habla español, no?".

La respuesta de la estadounidense hispanohablante le deja boquiabierto: "¿En serio?". Irene pensó en cómo decirle que en España se habla "ESPAÑOL", haciendo hincapié en el propio nombre del idioma.

Confundir el flamenco con música india

La medalla de plata se la lleva un estadounidense que, mientras Irene se estaba arreglando y escuchando al grupo Fondo Flamenco, se le acercó y le preguntó: "Irene, ¿desde cuándo te gusta la música india? Me quedé muda, no puede ser que tú percibas el flamenco como música india".

La medalla de bronce pasó hace años cuando un estadounidense le preguntó si comía palomitas: "Claro, ¿por qué no?". Había escuchado que en España solo se comían en el postre, como si fuera un lujo. "Están confundidos, tuve que explicar que las palomitas eran como en EEUU", ha rematado.