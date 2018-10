Teddy Bautista se despide definitivamente de la presidencia de la SGAE

El expresidente de la SGAEEduardo 'Teddy' Bautista ha confirmado que no volverá a presentarse como candidato para dirigir de nuevo la entidad, tras saberse este sábado que finalmente no ha sido elegido para formar parte del órgano directivo en las polémicas elecciones de la asociación celebradas este viernes.

"Es la ultima vez que me presento, ya hice un esfuerzo y reuní fuerzas para estar en este ejercicio, pero no voy a hacerlo más", ha señalado Bautista, tras felicitar a los ganadores. "Tengo que felicitar a los que han ganado porque juego en la democracia. Ahora solo toca esperar que tengan buenas ideas y fórmulas de solución, que hacen mucha falta", ha matizado.

El músico ha afirmado no estar "decepcionado" con los resultados electorales, ya que como dijo en la misma jornada electoral, el ya se sentía "ganador". "A mí me ha venido bien esto porque he tenido un pretexto para romper mi silencio. No he salido a vociferar a la calle como si nada, sino que esto era algo justificado", ha aseverado.

De hecho, ha reiterado que todavía tiene "muchas cosas que decir", ya que está inmerso en un nuevo libro y en otro disco. Respecto a si su no elección es una sorpresa, para Bautista no lo ha sido tanto, puesto que recuerda cómo lo advirtió el día anterior. "Dije que esto era una sorpresa y lo dije con plena convicción, porque conozco bien este terreno que piso", ha destacado.

De hecho, ha recordado que primero se propuso "para ser parte de la solución" y ahora se alegra de "no ser parte del problema". "Me preocupa que la SGAE entre en un bucle melancólico y no salga de ahí. Otra vez se vuelve a la fragmentación y al enfrentamiento entre unos y otros en un momento muy peligroso", ha lamentado.

No obstante, ha incidido en que, entre los elegidos, hay "chicos fantásticos y buenos músicos" de los que espera que "también tengan buenas ideas de gestión". "Porque al final se trata de eso, de gestionar una empresa y ponerla en marcha con criterios profesionales, algo en lo que yo tenía cierta experiencia", ha concluido.

Muchos artistas decidieron no votar en las elecciones de este viernes debido a que que Fernández Sastrón (el actual presidente) no habilitó el voto electrónico a distancia, a pesar de que el ministerio de Cultura se lo exigió por tratarse de un derecho recogido en los Estatutos. Una gran cantidad de cantantes prestaron su apoyo con la etiqueta #YoNoVoto a los artistas que en un principio se presentaron como candidatos pero decidieron retirarse por este motivo.