Camila Cabello se ha convertido sin duda en la gran triunfadora de los MTV Europe Music Awards (EMA). Aunque para muchos la gran protagonista de la noche fue Rosalía y su interpretación estelar de Malamente, la estadounidense se alzo con los grandes galardones de la noche como Mejor canción, Mejor vídeo y Mejor artista.

Pero su logro no fue solo musical. Cabello quiso sentirse una española más en su breve estancia en Bilbao, donde tuvo lugar la entrega de premios, y así lo mostró en su cuenta de Twitter, aunque no le salió especialmente bien.

El sábado empezó reclamando productos el queso y el jamón. Unos productos típicos fuera de las fronteras españolas, pero no precisamente del País Vasco, ya que el jamón de bellota tiene su denominación de origen en Andalucía, Extremadura y algunas zonas de Castilla y León.

Este error gastronómico no pasó desapercibido para algunos de sus seguidores, que le recordaron que estos productos no son típicos de Bilbao.

Pero la confusión no acabó ahí. Unas horas antes de su actuación, Cabello seguía enamorada de España y como cualquier extranjero, lo dejó claro con un spanglish de libro.

I love Spain so much, I am 100% living here one day- la comida, la música, la gente, el flamenco, EL JAMÓN!!!!! Me encanta 😩