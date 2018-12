Cruella ya tiene a su protagonista: Emma Stone será Cruella de Vil, la famosa villana de 101 Dálmatas en la nueva cinta de acción real de Disney. La actriz coge el testigo a Glenn Close, que interpretó el mismo personaje en la cinta de 1996. En esta ocasión, Disney pretende hacer de la película algo muy distinto.

El largometraje estará contextualizado en los años ochenta y la protagonista de La la land lucirá un estilo punk. Contará la historia de Cruella de Vil desde sus orígenes, en el seno de una familia acomodada, hasta convertirse en la villana y enemiga de los 101 Dálmatas.

¿Te puedes imaginar a la oscarizada actriz en el papel?

La elección de Stone ha generado un gran número de comentarios en redes sociales, donde se ha criticado que la actriz es demasiado elegante para interpretar a una Cruella de Vil punk y que no encaja con el boceto del personaje que Disney tiene en mente.

"This La La bitch thinks she can play MY character" - #GlennClose on #EmmaStone 's casting for #Cruella . pic.twitter.com/kEyrC3Ckzk