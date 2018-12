"Os habéis callado, cómplices": la indignada carta de un maestro abre el debate

El profesor Arístides Mínguez, profesor de Latín en Murcia, ha abierto un debate en las redes sociales con un artículo publicado en Zenda Libros en el que reflexiona sobre el estado actual de la educación.

El texto, viral después de que lo compartiese en Twitter el escritor Arturo Pérez Reverte, se titula "Tenéis la educación que merecéis" y hace referencia a la reciente noticia de que en unos exámenes para profesor de secundaria un elevado porcentaje de aspirantes suspendió por tener faltas de ortografía.

"¿De qué os extrañáis? Habéis transigido con que os roben la cultura, la convicción de que hay que esforzarse, estudiando, a veces, cosas que no te tienen que gustar del todo", comienza diciendo el profesor, que califica de "tipejos" a ministros de Educación como Solana, Maravall, Marchesi, Coll y, sobre todo, Wert, de los que dice que "deberían haber sido condenados al ostracismo o a picar piedra en el Tártaro durante toda la eternidad".

Mínguez asegura que la situación de la educación es tan mala que, pese a que él no cometía faltas de ortografía, "tras más de 20 lidiando con alumnos fruto de la LOGSE y familia, me descubro, horrorizado, cometiendo cantidad intolerable de faltas"."Tantas veces he visto palabras mal escritas por mis pobres estudiantes, víctimas de los infames políticos que les han hurtado su instrucción, que han conseguido hacerme dudar y olvidar lo que con tanto empeño me enseñaron mis maestros", lamenta.

"Desde bebés anestesiáis a vuestros hijos poniéndoles una pantalla delante para que coman sin saber lo que están comiendo u os dejen tranquilos tras llegar a casa extenuados después de una irracional jornada laboral. Delegáis su educación, primero, en dispositivos electrónicos y, después, en sus maestros", critica el profesor en su carta, en la que acusa a los padres de haber convertido a "vuestros infortunados descendientes en pequeños sátrapas, apáticos y abúlicos que o tiemblan como suflés o, sin más, se niegan a trabajar cuando sus docentes intentan implicarlos en su propia formación".

"HABÉIS PERDIDO EL RESPETO"

"Os habéis callado, cómplices, cuando os han convencido de que sólo hay que estudiar cosas útiles (¿útiles, para quién? Para unas élites extractivas y siniestras que os quieren zafios y acomodaticios), dejando abandonadas, así, las Humanidades, aquello que durante siglos ha intentado hacer más humana y racional a la progenie de Prometeo", prosigue.

Mínguez afirma que los maestros deberían ser tratos como "aliados" de los hijos, pero que, sin embargo, los padres se atreven a criticarlos en grupos de WhatsApp, a cuestionar sus decisiones o a amenazar con una huelga porque ponen demasiados deberes. "Habéis perdido el respeto a los enseñantes y, lo que es peor, incitado a que vuestros hijos se lo pierdan", alerta.

"Habéis transigido con una sociedad donde el 40% de la población confiesa sin sonrojo que no lee un libro al año, que convierte a la prensa deportiva en la más leída, que acepta cuales necios brutos la basura que oscuras páginas vomitan en las redes sociales y admite como verdaderas noticias cuajadas de bilis, sin tomarse la molestia de contrastar esta información en otras fuentes más fiables. Os engañan y manipulan de esta manera al igual que a inocentes pipiolos", prosigue.

Por todo ello, Mínguez concluye: "Tenéis la educación que, hoy por hoy, merecéis, porque habéis disculpado los despropósitos hasta aquí expuestos". "En vuestra mano está cambiar esta situación, obligando, en primer lugar", avisa, llamando a los ciudadanos a obligar a los políticos a "apartar sus pútridas manos de la nueva reforma educativa y encomendando ésta a los que de verdad se forjan día a día en las aulas públicas".

