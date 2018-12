Después de 15 temporadas en emisión que se han traducido en casi 14 años en pantalla, muchos de los fans de Anatomía de Grey siguen vinculando la serie a la historia de amor que Meredith Grey y Derek Shepherd protagonizaron los primeros 11 años. Sin embargo, la protagonista de la serie, Ellen Pompeo, ha revelado un detalle en relación a Patrick Dempsey que ha sorprendido a todos los fans de la ficción de la ABC. "No hemos hablado desde que dejó la serie", ha dicho sobre el actor que se marchó hace tres años de la producción.

La actriz lo ha confesado en Red Table Talk, el programa de Jada Pinkett Smith, Adrienne Banfield y Willow Smith, donde ha asegurado que no tiene "malos sentimientos" hacia el actor.

