Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Víctor, profesor de autoescuela con 22 años de experiencia: "Recibimos a diario llamadas de personas que tienen miedo a conducir o a salir a la autovía"
Sociedad
Sociedad

Víctor, profesor de autoescuela con 22 años de experiencia: "Recibimos a diario llamadas de personas que tienen miedo a conducir o a salir a la autovía"

Un miedo que suele estar ligado a la sensación de responsabilidad.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
Una mujer frustrada con las manos en la cabeza mientras está sentada en su coche
Una mujer frustrada momentos previos a conducir.Getty Images

La amaxofobia, el miedo irracional a conducir, es una realidad mucho más común de lo que parece. Según la DGT, afecta a más del 28% de los conductores, muchos de ellos personas que tienen carné desde hace años pero que evitan ponerse al volante por ansiedad, inseguridad o temor a sufrir un accidente. Un miedo silencioso que cada vez llega con más frecuencia a las autoescuelas, donde muchos buscan ayuda para ganar confianza al volante.

En ese contexto, el profesor de autoescuela Víctor Vial, con 22 años de experiencia, asegura que esta situación es mucho más habitual de lo que la gente cree. El profesor explica que detrás de este problema hay perfiles muy distintos y que, en muchos casos, el miedo aparece incluso después de haber conducido con normalidad durante años. Un problema que, según señala, puede aparecer en cualquier etapa de la experiencia al volante.

Víctor insiste en que el problema suele agravarse cuando se da por hecho que la formación termina al aprobar el carné. "Recibimos a diario llamadas de personas que tienen miedo a conducir o a salir a la autovía", asegura en una conversación en Cadena Ser, hablando de una realidad que va mucho más allá de los nervios propios de un examen o de los primeros meses tras obtener el carné.

A más edad, más miedo

Con el paso de los años, muchos conductores empiezan a experimentar este tipo de miedo a conducir desde una perspectiva distinta, marcada por una mayor sensación de responsabilidad. Según el profesor, muchos se preguntan: “¿Estoy preparado para exponerme a la conducción sin generar un accidente y no solamente dañarme a mí, sino dañar a los demás?”. Una reflexión que puede terminar alimentando la inseguridad y el bloqueo al volante.

Víctor señala que los conductores más jóvenes suelen enfrentarse a la conducción con una actitud más decidida y menos condicionada por el miedo. “Un chico con 18 años que se acaba de sacar el carné conducir es muy valiente, aunque lo haya hecho en Cuenca, se viene a Gran Vía y conduce”, explica, aunque matiza que esa valentía suele estar ligada a la menor percepción de responsabilidad y a la experiencia, algo que con los años se pierde.

En realidad, la confianza al volante no es algo inmediato, sino que se construye con el tiempo. La clave está en la práctica y en una exposición progresiva a situaciones cada vez más exigentes, que permite ir ganando seguridad poco a poco hasta volver a conducir con normalidad. Un proceso gradual que, según los profesionales, ayuda a que el miedo pierda peso y la conducción vuelva a formar parte del día a día.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora en El HuffPost España, especializada en publicar artículos y reportajes de interés social: un periodismo cercano que explica y conecta.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en temas sociales y redacto artículos que ponen el foco en la vida cotidiana, los viajes, el consumo y las historias que conectan con la gente. A través de testimonios y observación trato de convertir experiencias personales en relatos que expliquen realidades más amplias y lleguen al lector. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer la iniciativa de Javier Cascón: “Tiene 26 años, tres casas en Madrid que da a los sintecho y es de valorar la forma con la que ha conseguido el dinero”; un joven que ha convertido su vida en un ejemplo a seguir.

 

En general, escribo sobre vivencias personales y lugares que suelen pasar desapercibidos, por lo que siempre encontrarás sitios de interés con los que deleitarte en mis artículos.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid en 2001, estudié un doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos y me estrené como becaria en el Diario AS, donde me recibieron con los brazos abiertos y aprendí muchísimo. Desde el verano de 2024 formo parte del equipo de El HuffPost España, donde sigo creciendo profesionalmente y disfruto contando a diario historias que le importan a la gente. Entre mis mayores intereses que me llevaron al mundo del periodismo destacan los temas culturales, sociales y deportivos, pero me encanta aprender sobre otras áreas. En lo personal, soy una gran apasionada de contar historias y trasladar la información a todas las pantallas y los hogares, pero también del cine y de la postproducción audiovisual.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

el huffpost para Ambar 

Más de Sociedad

Comentar: 0
Ver normas
Ver tus comentarios en tu perfil
!
Los comentarios de esta noticia están cerrados
Regístrate ya tengo cuenta
Rellena tu nombre y apellidos para poder comentar
completa tus datos
!
Comenta con respeto, tu opinión se publicará con nombres y apellidos