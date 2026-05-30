EEUU e Irán admiten un pacto de paz preliminar con discrepancias: lo que se sabe y lo que no

Estados Unidos e Irán parecen que se acercan poco a poco a la paz. Muy poco a poco. Los rumores eran ciertos. El presidente Trump hizo sonar las alarmas ante un posible acuerdo: ha confirmado la existencia de un borrador, pero admite discrepancias en algunos de los puntos. En una reunión de urgencia en la Sala de Crisis de la Casa Blanca, el mandatario apuntó en la tarde de ayer que llegaría a una decisión definitiva. Pero algo falló. The New York Times informa que terminó sin novedades.

Esta madrugada, Pete Hegseth, secretario de Guerra de EEUU ha querido destacar la "paciencia" de Trump. "Tuve la oportunidad de hablar con el presidente esta mañana, y quiso que reiterara lo paciente que es", ha expresado durante su intervención en el Diálogo Shangri-La en Sigapur, el foro de Seguridad anual más importante de Asia. "Cualquier acuerdo va a ser un gran acuerdo, y él es paciente en su búsqueda. EEUU está en buen lugar y tiene munición para continuar el conflicto".

Las palabras de Hegseth vislumbran las conclusiones de la última reunión en la Casa Blanca sobre el posible acuerdo. Según filtraciones de prensa, el acuerdo permitiría la reapertura del estrecho de Ormuz, bloqueado por Irán en represalia por la ofensiva estadounidense e israelí iniciada el 28 de febrero, y extendería durante 60 días el alto el fuego vigente para negociar un pacto nuclear.

El posible acuerdo, punto por punto

El presidente Trump dio algunas pistas sobre los posibles puntos discrepantes en el borrador del acuerdo de paz. En su red social, Truth Social y antes de dar comienzo a la reunión en la Sala de Crisis, el mandatario volvió a incidir en que Irán "nunca tendrá un arma nuclear ni una bomba".

El "Polvo Nuclear", que el presidente asegura que se encuentra "bajo las montañas", "será desenterrado por Estados Unidos, en estrecha coordinación y colaboración con la República Islámica de Irán, además del Organismo Internacional de Energía Atómica", ha informado. Eso sí, "no se intercambiará dinero hasta nuevo aviso".

"El estrecho de Ormuz debe estar abierto de inmediato, sin peajes, para el tráfico marítimo sin restricciones, en ambas direcciones", determinó Trump sobre el bloqueo del enclave de importancia mundial. "Todas las minas de agua (bombas), si las hay, serán eliminadas", agregó. En este último respecto, y según él, el ejercito estadounidense ha eliminado "mediante detonación", numerosas minas de este tipo "con nuestros grandes barreminas submarinos".

The New York Times enumera, punto por punto, los posibles puntos del preacuerdo:

Tregua a los combates durante 60 días.

Apertura del Estrecho de Ormuz "sin peajes".

Un fondo de inversión de posguerra para Irán. Algunos funcionarios cercanos al poder iraní, consultados por el medio de comunicación, lo describen como un "programa de reconstrucción" y calculan recibir de 300.000 millones a 1 billón de dólares.

Las conversaciones sobre el enriquecimiento del uranio se aplazan.

Lo que llega desde Irán

Aunque Irán ha confirmado que existe un acercamiento entre ambas partes, ha admitido que no está finalizado. "El texto aún no se ha ultimado y en caso de que se ultime se anunciará oficialmente", ha informado la agencia Tasnim, citando a una fuente cercana a las negociaciones de paz entre Teherán y Washington.

Según esta misma fuente el texto "ha sufrido cambios en los últimos días": "Los detalles de los borradores difundidos por medios occidentales son inexactos". Además, subraya que el texto debe ser ratificado por el país.