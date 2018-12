Leticia Dolera: "Hay muchas ganas de decir que el feminismo es una hipocresía"

El comunicado emitido por Leticia Dolera tras el revuelo levantado por no contratar a la actriz Aina Clotet al estar embarazada no ha terminado por zanjar la polémica. Todavía se pueden decir muchas más cosas. Y la creadora de la serie Déjate llevar tiene que hacerlo cada vez que se enfrenta a una entrevista.

Le ha pasado en su encuentro con Fórmula TV, en el que se iba a centrar a hablar de la serie de Movistar+ y en el que inevitablemente le han preguntado sobre el tema.

"Me pone triste darme cuenta del poder de las Fake News y de las ganas de encontrar un titular morboso", ha dicho la intérprete, para la que todo esto responde a que "el feminismo incomoda" porque el patriarcado está muy asentado.

"Supongo que en determinados ámbitos hay muchas ganas de decir: '¿Lo ves? No eras tan feminista' '¿Lo ves? El feminismo es una hipocresía", ha continuada la directora, que sí dice que a estas alturas ya es tarde para pensar si expresar sus ideas feministas le puede perjudicar laboralmente.

"Soy consciente de que el feminismo incomoda, es una de las luchas sociales que más incomoda pero nunca me he planteado si me va a perjudicar o no el feminismo", ha insistido Dolera, para la que defender la causa feminista es inevitable.

"Sí que sigo teniendo trabajo. He hecho una película que se llama ¿Qué te juegas?, que dirige Inés de León, en la que estoy con Amaia Salamanca y Javier Rey. Me he dedicado a escribir un libro [Morder la manzana] y a escribir la serie", ha respondido cuando han comparado su caso con el de que Wily Toledo, quien dijo que expresar sus ideas políticas le ha hecho perder muchos trabajos.