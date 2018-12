"Tú porque eres la conductora, pero me parece fatal": nueva bronca entre Arcadi Espada y Ana Rosa en 'El Programa de Ana Rosa'

Ana Rosa Quintana y Arcadi Espada han vuelto a protagonizar un rifirrafe enEl programa de Ana Rosa, de Telecinco. La presentadora y el periodista han chocado esta vez en un debate sobre la legitimidad de pactar con Podemos o con Vox.

Espada ha sostenido que para él no es posible que fuerzas políticas constitucionalistas lleguen a "pactos democráticos estables con fuerzas como Podemos o Vox". Esa tesis no ha gustado a Ana Rosa, quien ha replicado con una pregunta: "¿Pero Podemos y VOX no han sido votados por los ciudadanos libremente?".

El colaborador del programa ha contestado con una comparación: "Por supuesto, como los dos millones de catalanes que han votado a Torra". "No, perdona", le ha espetado Ana Rosa, "la diferencia es que a Torra no le han votado, a mí me parece muy bien que una persona vote democráticamente a un nacionalista".

"Democrática y equivocadamente", ha apostillado Espada. "Pues a mí me parece muy bien", ha insistido Ana Rosa, a lo que Espada ha replicado: "Tú porque eres la conductora de este programa, pero a mí me parece fatal".

Hace pocos días, Ana Rosa y Espada protagonizaron otra bronca a cuenta de la violencia feminista. La presentadora y el periodista vivieron un enganchón que fue subiendo de tono.