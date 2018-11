La bronca entre Ana Rosa y Arcadi Espada en 'El Programa de Ana Rosa': "¿Hablo yo de ti? ¿Hablo de ti?"

Ana Rosa Quintana y Arcadi Espada han protagonizado este miércoles una tensa bronca en El programa de Ana Rosa, en Telecinco.

Mientras analizaban el asesinato de una joven en Alcorcón, presuntamente a manos de la exnovia de su actual pareja, Espada ha interpelado directamente a Ana Rosa: "Este tipo de crimen, ¿cómo lo llamarías tú? ¿Violencia feminista?".

La presentadora, visiblemente molesta por lo que sugería la pregunta, se ha contenido en un primer momento. "No, es simplemente una asesina. Dos adolescentes y una de ellas enloquecida por los celos", ha replicado.

Pero Espada ha insistido y la conversación ha subido de tono, dado que el periodista ha sugerido que los celos estaban apareciendo como atenuante en la "presentación mediática" de la noticia. En ese punto, Ana Rosa ha corregido a su colaborador: "No, no, de ninguna manera. Nosotros no hemos hablado de celos en la noticia. No lo hemos hecho".

"¿Estoy hablando yo de ti? ¿Hablo de ti?", se ha defendido Espada, mientras Ana Rosa daba por acabada la conversación con un comentario contundente. "No sé de dónde te sacas lo que estás diciendo", ha rematado.