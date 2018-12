Este miércoles se celebró la semifinal de Operación Triunfo, Miki, Sabela, Alba y Julia se jugaban un puesto para llegar a la final junto a Famous y Natalia, que ya se habían clasificado en la gala 11.

La decisión del concursante que saldría de la Academia y no se convertiría en finalista recaía, como cada en gala, en el público. Los votos mediante SMS, la app del programa y llamadas telefónicas elegirían quién se salvaba de la expulsión. Sin embargo, un fallo generalizado en la app y algunos errores en los envíos de mensajes de texto impidieron votar por su favorito a muchos fans del programa, que mostraron su cabreo en Twitter.

El programa llamó a la calma en Twitter mediante un mensaje en el que indicaron que solucionarían el problema conforme entrasen los votos. El director de GestMusic, Tinet Rubira también explicó en esta red social lo que había ocurrido con los servidores de la aplicación.

Los servidores de Microsoft Azure que dan servicio a nuestra APP no funcionan correctamente. No sabemos el motivo. De momento se puede votar vía sms y telf. @OT_Oficial @Gestmusic @tve_tve @RTVE_Com

Fue tal la repercusión del fallo de la aplicación, que "la app" y "fallo en la app" se convirtieron en Trending Topic durante la gala con comentarios como estos:

