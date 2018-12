Emma Watson publica la primera foto con sus compañeras en el rodaje de 'Mujercitas'

Todos los seguidores de Emma Watson tienen toda su atención puesta en su próxima película, Mujercitas. En octubre pudimos ver las primeras imágenes de la actriz en el set de rodaje caracterizada como Meg —con un vestuario que recuerda a su personaje en La Bella y la Bestia— y ahora la intérprete de 28 años ha compartido la foto con todo el reparto en Twitter e Instagram.

"I could never love anyone as I love my sisters." - Louisa May Alcott, @LittleWomen

💗 From left: Meg March, Greta Gerwig (director), Jo March, Amy March, Beth March and Laurie (Theodore Laurence). pic.twitter.com/0hngR0BJWX