La primera imagen de 'Aladdin' ha generado la misma reacción: y es la que esperas

Ya está aquí la primera imagen de Aladdin en acción real. Disney ha tirado la casa por la ventana y ha dejado ver cómo serán los protagonistas principales de la serie y a simple vista, pues bueno, parece que no ha sido muy bien recibido en redes.

Ha sido la revista estadounidense Entertainment Weekly la que ha mostrado en exclusiva al genio —interpretado por Will Smith en sustitución del fallecido Robin Williams— a Aladdin y a Jasmin.

Esta cinta se suma a los estrenos de sus clásicos en acción real que tiene preparado Disney para 2019, entre los que destaca Dumbo y el Rey León.

"Podemos enseñarte el mundo... de la película de acción real de Disney Aladdin", comentan en la publicación.

We can show you the world... of Disney's live-action #Aladdin! Get a shining, shimmering, splendid first look at the reimagined classic in our magical First Look issue: https://t.co/Kwkcdfen5vpic.twitter.com/7NbyiRRcLH