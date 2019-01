Quién pensaría que Franco Battiato, Bertín Osborne u otros artistas viejunos de otra época iban a poder compartir protagonismo Cristina Pedroche en Nochevieja. Pues bien, ya llevan varios años haciendo que las transparencias de la presentadora no sea lo único de lo que se hable el 1 de enero.

El programa de La 2 Cachitos y su especial para la noche de Fin de Año llevan ya dos años petándolo en Twitter y fuera de él. El programa se volvió a convertir en Trending Topic mundial la madrugada del 1 de enero y superó los datos de las audiencias del 2018. Pasó de un 6,2% a un 9,5% de share.

Gran parte del mérito lo tienen los rotulistas del programa Antonio Vicente y Pablo González Batista, encargados de los ingeniosos chistes y bromas que acompañan a las imágenes del archivo de RTVE. Hemos hablado con Vicente que nos ha contado lo que hay más allá de los chascarillos y algunas de las claves del éxito del programa.

Imágenes antiguas con guiño a la actualidad

"Creo que funciona mucho la revisión irónica de lo que estás viendo", cuenta Vicente, que resalta que, a pesar de que el programa tiene bastante tirón en Twitter el resto del año, en Nochevieja se potencia por la cantidad de lugares comunes y rituales que tiene.

"Al poner el rótulo conectas con la actualidad. Alguien me decía que ver cualquier programa de Nochevieja solo en casa es deprimente y Cachitos, no. Puedes estar solo, con tu pareja o con tu perro y te sientes acompañado porque hay alguien en los rótulos que se está riendo del vídeo con un sentido actual", cuenta a El HuffPost.

Y desde luego, quien no estaba acompañado en el sofá de casa lo estaba en Twitter, donde se habló y MUCHO.

Un equipo pequeño, organizado y con mucho sentido el humor

La única cara visible del programa es Virginia Díaz, la presentadora del formato y locutora de 180 grados en Radio 3. Pero detrás hay más personas en Madrid y Barcelona. Además de Vicente y Batista, que son los encargados de los rótulos de Nochevieja y de otras emisiones, está un equipo de guionistas, la directora Arantxa Soroa y un equipo de realización que son los encargados de seleccionar los cachitos.

"El de Nochevieja es distinto porque, se espera al final para elegir fragmentos cortos más divertidos. Y esos vídeos se encargan a un rotulista, que ya no tiene que hacer todo el programa y que hace unos rótulos mucho más cachondos y menos sesudos", explica Vicente. "Eso nos toca a nosotros, que no sabemos tanto de música, pero sí tenemos sentido del humor", añade el rotulista licenciado en Periodismo y autor de libros infantiles, que dice que él y Batista se revisan los rótulos y se dan ideas mutuamente.

Bromas sin maldad y con respeto a los ofendiditos

Ni Bertín Osborne, ni Santiago Abascal, se han manifestado después de las pullitas que les lanzaron en el programa, ni tampoco Franco se ha levantado del Valle de los Caídos. "No hacemos las cosas con ánimo de ofender a nadie. Por ejemplo, lo de Vox con Bertín Osborne, él es simpatizante de Vox, así que no pensamos que fuese tomar a mal o que le ofendiese", señala.

"Es un contexto histórico y estamos ahí para revisarlo. Hacemos como José Mota en las imitaciones a políticos, han sido parte del año y están ahí. Ridiculizamos todas las posturas desde una parte crítica, hacemos un tipo de humor y ya está, no ofendemos a nadie", enfatiza.

La censura no existe

"Tenemos más problemas con que sea muy elitista y los rótulos sean muy complejos para la gente en general que con la censura", señala Vicente, que con el éxito del programa se está planteando el concepto de autocensura: "Censura no es todo, es cuando viene alguien a quitarte algo que has puesto o decirte esto no lo pongas".

Usa referencias que todo el mundo entiende

Que Bertín fuese "la Vox" interpretando a Sinatra o que Albert Rivera quisiera quitar las banderas amarillas a las que cantaba Serrat en Fiesta son referencias al alcance de cualquiera que vea el Telediario o tenga Twitter.

"Hacemos un repaso del año que todo el mundo conoce", indica el rotulista. Y tampoco pierden referencias de plena actualidad, de hecho incluyeron una al actor Cesáreo Estébanez, que falleció el 19 de diciembre menos de dos semanas antes de la emisión del programa.

"En Nochevieja mola más porque unimos los referentes y los lugares comunes, de estar todos juntos, las celebraciones y los ritos...", añade.

Ayuda a redescubrir la música

Más allá de las bromas y de los chascarrillos, Cachitos también ayuda a conocer el lado más desconocido de muchas canciones, incluso a quienes trabajan en el programa. Vicente confiesa que gracias a este repaso al archivo de RTVE ha descubierto el verdadero significado de canciones como Maniac, de Michael Sembello, o de El emigrante, de Juanito Valderrama. "Sembello creó la canción para una película de asesinatos, pero la transformaron a que ella es una maniaca del baile y parece una canción para hacer spinning debido a Flashdance", cuenta.

"Valderrama compuso la canción [El Emigrante] dedicada al exilio político, pero se hizo famosa en los 60 con la crisis económica y a Franco le encantaba. Era una canción contra la dictadura y la utilizó como la nostalgia del emigrante que sale de España por la crisis", detalla.