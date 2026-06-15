La endometriosis, una enfermedad infradiagnosticada que afecta a una de cada diez mujeres 

Este lunes Pedro Sánchez y Diana Morant ha anunciado la puesta en marcha de un proyecto para paliar la "infrainvestigación histórica" en materia de salud femenina, triplicando la inversión hasta los 18 millones de euros anuales.

Durante la presentación del programa, bautizado Somos. Contamos: fin de la discriminación de las mujeres en la investigación de la salud, la ministra Morant ha desvelado que padece endometriosis y que sufrió en sus carnes el retraso en el diagnóstico tras sufrir dolor durante años.

La endometriosis, tal y como explica la Clínica Mayo, "es una afección a menudo dolorosa en la cual un tejido similar al que recubre el interior del útero crece fuera de este. Con frecuencia afecta a los ovarios, las trompas de Falopio y el tejido que recubre la pelvis". A pesar de que todavía existe bastante desconocimiento alrededor de esta enfermedad, afecta a una de cada diez mujeres en todo el mundo.

En los últimos años se han puesto en marcha campañas de concienciación para impulsar programas que estudien a fondo la patología y que permitan reducir el tiempo de diagnóstico ya que, actualmente en Europa, se alarga entre diez y doce años desde que una mujer va por primera vez al médico con síntomas.

Qué síntomas tiene la endometriosis

Al crecer fuera del útero, el tejido endometrial no se elimina del cuerpo durante el ciclo menstrual. "Cuando la endometriosis afecta a los ovarios, se pueden formar quistes llamados endometriomas. El tejido circundante puede irritarse y formar un tejido cicatricial", explica la Clínica Mayo, que recuerda que la enfermedad puede provocar dolor intenso especialmente durante la menstruación, además de problemas de fertilidad.

De hecho, algunas mujeres acuden al médico por dificultades a la hora de tener hijos y terminan siendo diagnosticadas de endometriosis. Entre los síntomas más comunes de la patología están los siguientes:

Períodos menstruales con mucho dolor

Dolor durante las relaciones sexuales

Dolor al orinar

Sangrado excesivo

Infertilidad

¿Cuáles son las causas?

Tal y como explica Rodrigo Orozco, jefe del Servicio de Obstetricia y Ginecología del Hospital Quirónsalud Málaga, no existe una causa única y concreta que provoque la endometriosis, sino que es una suma de varios factores.

El doctor explica que la teoría más aceptada entre los profesionales de la salud es la de la menstruación retrógrada. ¿En qué consiste? "Igual que las contracciones uterinas consiguen que la menstruación salga del cuerpo, existen contracciones que pueden hacer que la menstruación vaya hacia dentro a través de las trompas y alcance los ovarios y la cavidad peritoneal, implantándose ahí tejido endometrial", detalla Orozco.

Una mujer sometiéndose a una ecografía Getty Images

Un diagnóstico en gran medida tardío

Uno de los principales problemas y desafíos que presenta la enfermedad es su diagnóstico, que en la mayoría de casos es complicado y tardío. "En algunos casos, su detección puede tardar años, con una media de 10-12 años en el diagnóstico en Europa desde que una mujer asiste al médico manifestando síntomas vinculados a la endometriosis hasta que se realiza el diagnóstico efectivo. Básicamente, una década de retraso", explica el médico Juan Luis Alcázar, coordinador de la Unidad de Ecografía Ginecológica de Alta Resolución del Hospital Quirónsalud Málaga.

Los posibles tratamientos

Existen diferentes opciones para tratar la endometriosis, aunque no todas sirven para erradicar la enfermedad, sino para tratar sus síntomas. Es el caso de los fármacos para el dolor, que ayudan a mitigar la intensidad de los dolores provocados por esta patología. El dolor también puede intentar paliarse con terapia hormonal.

Si todo eso no funciona, otra de las opciones es extraer el tejido endometrial mediante lo que se conoce como una cirugía de conservación, ya que se retira el tejido sin tocar el útero y los ovarios. Tal y como explica la Clínica Mayo, esta intervención se recomienda especialmente para mujeres con problemas de fertilidad derivados de la enfermedad. También se utiliza para intentar reducir el dolor, pero este suele volver unos años después de la operación.

El último recurso para muchos expertos es la cirugía de extirpación de útero y ovarios, pero los especialistas recuerdan que esto puede provocar que la mujer entre en una menopausia precoz, con todas las patologías y posibles problemas que eso acarrea.