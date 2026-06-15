Juan José Millas destaca un detalle de lo que hizo Felipe VI con el papa tras la avería del avión

El escritor Juan José Millás ha hecho una reflexión en el programa del a Cadena SER A vivir sobre la escena que se vivió después de que el papa León XIV sufriera un percance en su viaje de vuelta a Italia y tuviera que acabar volando en el Falcón del rey Felipe VI y de la monarquía.

El avión sufrió una incidencia en el sistema técnico que dejó parado el avión en la pista, lo que obligó al religioso a regresar a la terminal del aeropuerto de Los Rodeos. La incidencia está vinculada al "viento en la cola", por lo que se intentará desplazar al avión hasta el otro sentido de la pista. Tras el percance, el papa aceptó viajar en el Falcon de Felipe VI, quien se lo ofreció como alternativa. El avión no había llegado a despegar en el momento de la incidencia.

El rey Felipe VI, quien momentos antes había estado con el religioso, fue quien acompañó al pontífice hasta la terminal del aeropuerto tras la incidencia. Ambos regresaron juntos mientras hablaban con una apariencia bastante relajada y, según recogió EFE, fue ahí cuando el monarca le ofreció viajar en Falcon, algo que el religioso aceptó.

Millás ha destacado un aspecto de ese suceso que le llamó la atención: "Ha habido un detalle que a mí me ha encantado. Falla el avión y además es el rey el que se da cuenta diciéndole que no va. Le dice, 'señor papa, no se apure que yo le presto mi Falcon'".

"Que yo no sabía que el rey tenía un Falcon, creía que compartía el del gobierno pero tiene uno propio, así que efectivamente llega ese Falcon del rey y se va ahí", ha proseguido.

Finalmente, Millas ha dejado una última sentencia: "No es el Falcon del rey, es el nuestro. Quiero decir, que hemos hecho un favor. El que ha quedado bien es el rey pero yo también tengo una parte en esto, ha sido en un Falcon pagado por mis impuestos, es decir, le hemos hecho un favor".