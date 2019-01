El padre de Julen asegura que le da fuerza saber que va a ver a su hijo "con vida"

El padre de Julen, el pequeño de dos años al que se busca desde el domingo en un pozo, de más de 100 metros de profundidad al que cayó en la localidad malagueña de Totalán, ha asegurado que lo que le da fuerza es saber que va a ver a su hijo "con vida".

José Roselló, que ha comparecido este miércoles ante los periodistas acompañado por Juan José Cortés, padre de Mariluz, ha pedido que "no paren hasta sacar" al pequeño de "donde está". "Que esto no decaiga hasta que podamos sacarlo con vida de ahí", ha asegurado.

Ha agradecido a todas las empresas que colaboran y a la Guardia Civil. "Si me he quejado es que no han tenido medios en un primer momento", ha precisado. "Estoy viendo un poco de luz y están avanzando", ha manifestado.

Roselló ha asegurado que estas 72 horas "están siendo eternas, estamos muertos, pero con la esperanza de que tenemos un ángel —en referencia a un hijo de tres años que falleció hace algo más de un año— que va a ayudar a que mi hijo salga vivo de ahí lo antes posible". Así, ha insistido en su agradecimiento en general a todo el mundo que les está dando apoyo.

Asimismo, ha destacado que están llegando más profesionales para las tareas de rescate y ha agradecido a todos los efectivos que están colaborando, especialmente al grupo de psicólogos del 112 y a Cortés, porque "él me puede mirar a los ojos y decirme que saben por lo que estamos pasando".