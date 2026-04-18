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Macron anuncia la muerte de un militar francés de la FINUL tras un ataque en el sur de Líbano
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Macron anuncia la muerte de un militar francés de la FINUL tras un ataque en el sur de Líbano

"Todo apunta a que Hezbolá es responsable de este ataque", ha indicado Macron, por lo que "exige" a las autoridades libanesas que "detengan de inmediato a los responsables y asuman la responsabilidad junto con la FINUL".

Redacción HuffPost
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Imagen de archivo de un bombardeo en Líbano.
Imagen de archivo de un bombardeo en Líbano.Anadolu via Getty Images

Un militar francés de la Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano (FINUL) ha muerto y otros tres militares han resultado heridos este sábado durante un ataque ocurrido en Ghanduriyé, en el sur del país.

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha confirmado la muerte del sargento mayor Florian Montorio, del 17º Regimiento de Ingenieros Paracaidistas de Montauban, "durante un ataque contra la FINUL".

"Todo apunta a que Hezbolá es responsable de este ataque", ha indicado Macron, por lo que "exige" a las autoridades libanesas que "detengan de inmediato a los responsables y asuman la responsabilidad junto con la FINUL".

Otros tres militares más resultaron heridos y han sido ya evacuados, ha explicado Macron en redes sociales. "La nación expresa su profundo respeto y su apoyo a las familias de nuestros soldados y a todo nuestro personal militar comprometido con la paz en el Líbano", ha añadido.

Redacción HuffPost
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