Carlos Blanco, filósofo y exniño prodigio, denuncia cómo las redes sociales han matado el diálogo: "Ya no es diálogo, es lanzar consignas"

La introducción de las redes sociales en nuestra sociedad ha representado un antes y un después en la interacción humana. En primera instancia, las plataformas digitales fueron percibidas como la herramienta perfecta de cara a la optimización de la comunicación a nivel mundial.

Con el pasar de los años, las grandes compañías tecnológicas han venido ajustando, mejorando sus respectivos aplicativos y su uso se ha incrementado exponencialmente. A tal punto que los dispositivos electrónicos, sobre todo los móviles, se han vuelto indispensables para el diario vivir de las personas, convirtiéndose prácticamente en una extensión del cuerpo humano.

Sin embargo, la dependencia de las redes sociales ha generado un problema significativo para el relacionamiento interpersonal. El reconocido fislofoso y exniñoprodigio, Carlos Blanco, profundiza al respecto, en entrevista para los micrófonos de The Wild Project, el podcast creado y conducido por el influencer Jordi Wild.

El diálogo se redujo a órdenes

La Real Academia Española (RAE) define el diálogo como “plática entre dos o más personas, que alternativamente manifiestan sus ideas o afectos”. Cabe mencionar que dicho concepto es un mecanismo sumamente útil para el desarrollo íntegro de cada individuo.

No obstante, este mismo se está viendo afectado por las redes sociales. “Lo que nosotros vemos es que sí se ha perdido porque al final es casi lanzar consignas y prácticamente uno ya tiene una idea predeterminada y lo que busca es confirmarla”, explica Blanco.

Esto se da porque las personas priorizan la rapidez y la imposición de ideas. “Creo que hoy en día lo que prima es la inmediatez y ese deseo de casi derrotar al adversario”, señala el filósofo.

La clave está en tener un criterio propio

Esta postura de egocentrismo le resulta poco inteligente a Blanco debido a que limita la ampliación de conocimiento. En este sentido, el exniño prodigio subraya que la autonomía de juicio es fundamental.

"Tú tienes que desarrollar un criterio, pero siempre buscando superarte, buscando mejorar, buscando elevarte, y el diálogo es una de las herramientas fundamentales", agrega.

Finalmente, Blanco destaca que las plataformas digitales pueden llegar a ser muy útiles si son implementadas de la manera correcta. “Vivimos en un mundo excepcional para la adquisición, difusión y la generación del conocimiento. Tú, como oyente, como lector, como receptor, no puedes ser solo un consumidor pasivo de información. Tienes también que desarrollar un criterio", concluye.