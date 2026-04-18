Trump vuelve a la carga contra España: "¿Alguien se ha fijado en lo mal que le va?"
El republicano ha cargado de nuevo contra el país. "Sus cifras económicas, a pesar de no contribuir prácticamente nada a la OTAN ni a su defensa militar, son absolutamente desastrosas".
Donald Trump vuelve a arremeter contra España. El presidente de Estados Unidos , Donald Trump, ha vuelto a criticar al país, esta vez por sus "cifras económicas". El mandatario republicano ha escrito un mensaje en su red social, Truth Social, donde ha preguntado si "alguien se ha fijado en lo mal que le va a España".
"Sus cifras económicas, a pesar de no contribuir prácticamente nada a la OTAN ni a su defensa militar, son absolutamente desastrosas. ¡Da mucha pena verlo!", ha agregado el estadounidense.
Sus críticas llegan después de que EEUU anunciase un alto el fuego que supuestamente incluía a Líbano, que posteriormente se ha confirmado que no se ha cumplido, después de que el propio Ejército de Israel anunciase su ruptura "en varias ocasiones" . También después de que criticase a España por su posición en Irán.