Las obras en el metro de una ciudad noruega desentierran tres barriles de roble de hace 400 años intactos: esto es lo que había en su interior

No es habitual encontrar restos de hace 400 años como unos barriles, que se supone deberían estar casi desintegrados, y además en suelo urbano.

Unas obras urbanas en la localidad noruega de Skien han terminado en un hallazgo arqueológico inesperado. Durante la renovación del sistema de agua y alcantarillado en la calle Torggata, los operarios descubrieron tres barriles de roble perfectamente conservados durante unos 400 años. No estaban en un palacio ni en un barco hundido, sino bajo una calle cualquiera. Y lo más llamativo no es solo su estado, sino lo que había dentro.

Una "caja de herramientas" del siglo XVII bajo tierra



Los barriles aparecieron junto a restos de cal y herramientas de madera, en lo que los arqueólogos consideran una especie de estación de trabajo del siglo XVII. Según explica en un comunicado Kristine Ødeby Haugan, responsable del proyecto, nunca se había visto una colección de barriles en este estado de conservación en un entorno urbano común.

Dentro, los investigadores encontraron cal compactada en el fondo y escombros de construcción en la parte superior, nada de tesoros ni objetos curiosos o valiosos. Esto revela un uso práctico y repetido: los barriles servían para almacenar materiales clave en la construcción, algo que no se ve en las películas, que los usan para mercancías y bebidas.

Qué hacían exactamente con esos barriles

El material principal era la cal apagada, fundamental en la elaboración de mortero. El mortero era, en aquella época, el "pegamento" de los edificios. Permitía unir piedras y ladrillos y crear acabados duraderos. Sin cal, no había ciudad.

Los arqueólogos creen que los trabajadores enterraban los barriles para mantener la cal estable químicamente y protegerla del frío extremo del invierno escandinavo. Este sistema permitía conservar el material listo para usar en cualquier momento.

Un descubrimiento que habla de la vida cotidiana

Uno de los aspectos más relevantes del hallazgo es su contexto. No procede de un entorno noble ni ceremonial. Refleja la vida de trabajadores comunes. Es una ventana directa a cómo se construían las ciudades en la Edad Moderna.

Además, el yacimiento tiene capas mucho más antiguas. Bajo los barriles, los arqueólogos han identificado restos que se remontan al siglo IX, lo que refuerza la importancia histórica de Skien como núcleo comercial.

Por qué se han conservado tan bien



La clave está en la química. Los barriles han sobrevivido cuatro siglos gracias a dos factores: el bajo nivel de oxígeno al estar enterrados y el ambiente alcalino generado por la cal. Estas condiciones frenaron la descomposición de la madera y permitieron que llegaran hasta hoy en un estado excepcional.

El descubrimiento también sugiere que esta zona de Skien pudo estar vinculada a procesos de reconstrucción tras incendios, algo frecuente en ciudades escandinavas de la época.

Más allá del objeto en sí, lo importante es lo que representa: organización del trabajo en el siglo XVII, técnicas de construcción urbana y uso eficiente de materiales. Los arqueólogos ya estudian cómo conservar los barriles e incluso reconstruirlos para su exposición.

Arqueología en directo



La excavación ha tenido además un componente poco habitual: se ha desarrollado a la vista del público, ayudado también por no ser la típica zona arqueológica antigua alejada de los modernos núcleos urbanos, sino algo más "reciente" y en pleno centro.

Por eso, los investigadores han compartido avances e invitado a los ciudadanos a seguir el hallazgo, acercando la arqueología a la vida cotidiana. Lo que está claro es que bajo las ciudades actuales sigue intacta gran parte de su historia, aunque mucha no volverá a salir a la luz, nunca mejor dicho.