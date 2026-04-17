Primera parte de 'vengadores, reuníos' en Barcelona: "La llama se va a encender porque queremos libertad, democracia y derechos"

"Dime si ves una luz al final de ese túnel, ¿sabes cómo se pronuncia la pena y el pan? Cuando sabe el vino a agua con sal; cuando ves que nunca se acaba este lunes", esgrimen los versos afilados de La Raíz retumbando entre las paredes del Global Progressive Mobilisation que está teniendo lugar este fin de semana en Barcelona. Líderes mundiales de la izquierda, tanto de Latinoamérica, Asia y, sí, evidentemente Europa, se han visto las caras de nuevo ante la urgencia que plantea el contexto actual. Nos volveremos a ver, ese himno de la banda valenciana con un profundo componente reivindicativo y que se convirtió en un himno durante la pandemia, ha sido una de las almas que ha compuesto la banda sonora de este viernes.

No es para menos, ante el auge de la extrema derecha y los estropicios que deja tras de si el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y otros líderes de su calado, la izquierda se encuentra en ese momento en el que, entre sí, se preguntan aquello de dime si te has acordado de guardar nuestras hazañas entre los cajones. Las formaciones progresistas necesitaban un lugar, un encuentro con el que incendiar el mundo otra vez y, sí, por qué no decirlo, muchos cartones con los que montar fuertes cabañas, tanques y murallas. Llevamos la mitad de este 'Vengadores, reuníos" y, como no podía ser de otra manera, desde El HuffPost os vamos a contar los entresijos del acto, aquello que no se ve ni en pantallas ni streamings.

El acontecimiento del que ha sido anfitrión el Fira Barcelona Gran Vía amanecía como pueden imaginarse que son estos actos, con maletas arriba y abajo, colas para acreditaciones de prensa, decenas de medios tratando de hacerse un hueco, militantes de diferentes entidades listos para apoyar una vez más a sus referentes y conversaciones que se concentraban en el interior del recinto; algunas públicas, otras más privadas. No sólo se ha tratado de dar una imagen al mundo, sino de marcar los consensos con los que la izquierda tratará de frenar el auge de la extrema derecha. Feminismo, derechos humanos, antifascismo, conciencia de clase y ambiental, antirracismo, pacifismo y charlas entre propios y ajenos, entre los que comparten fronteras y los que sólo gozan de estas oportunidades para hacerlo.

"Hoy Barcelona es el epicentro de la izquierda, el progreso y la igualdad. No hay mayor defensa de la paz que el feminismo activo y por ello estamos aquí, para mirar hacia el futuro y hacer que este mundo sea mucho mejor", ha contado la Delegada del Gobierno de Valencia, Pilar Bernabé, a los micrófonos de El HuffPost. "Todas las fuerzas de la izquierda tenemos que trabajar para parar ese avance ultra. Estamos viendo que empieza a retroceder en Europa, pero en nuestro país Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal se han quedado solos acompañando las teorías más ultras de Donald Trump", ha proseguido.

Por si no lo han notado, sí, el feminismo ha sido una de las piezas claves que ha articulado todo el primer día. Entre los estantes y diferentes señalizaciones que componían el circuito del evento, eslóganes y referencias feministas protagonizaban la feria de la ciudad condal. "Gracias al feminismo puedes votar", se vislumbraba en un mural que tenía la misma frase en diferentes idiomas. Es por ello que, entre incontables líderes mundiales, se encontraba la ministra de Igualdad del Gobierno de España, Ana Redondo. "La alianza feminista es indispensable en un mundo donde la ola reaccionaria pretende arrebatarnos los derechos conquistados. Siempre que hay un avance feminista hay un retroceso, pero nunca partimos del mismo lugar, siempre avanzamos", le contaba a este periódico.

Aunque, como ya sabrán, los principios no son el único ingrediente esencial de la política. Volviendo a La Raíz, dime qué precio has pagado por tu libertad; es la distancia una cárcel, es noche y olvido. El aglomerado mediático y de redes sociales se ha convertido en uno de los exponentes más evidentes de la extrema derecha en los últimos años. Podcast en contra del feminismo, tertulianos que niegan los derechos humanos, youtubers que cotizan en Andorra, presentadores que 'desconocen' el IVA de los libros... En fin, los ejemplos son incontables.

Entre tanto, algunas voces disidentes tratan de mantener esos principios y dar la pelea en la selva de las redes. "La gente demócrata, de izquierdas, antifascista tenemos miedo e incertidumbre, se está normalizando la violencia, la guerra, el señalamiento a la población migrante, al colectivo, a la gente trans... No podemos escondernos, desde el rigor y la independencia esta es una buena cumbre para abrazarnos y poner pie en pared", nos ha comentado la analista política Sarah Santaolalla, que además ha recibido incontables casos de acoso por parte de la extrema derecha. Además, también ha sido moderadora del acto que protagonizaron Emilio Delgado, de Más Madrid, y Gabriel Rufián, portavoz de ERC en el Congreso: "La izquierda si va por separada se va a la mierda, o vamos todos a una o no se puede ir a la guerra en chanclas".

Otro de los objetivos que tiene la extrema derecha en su punto de mira son los sindicatos. "Es evidente que la política tiene cuestiones globales que son imposibles de resolver si no se hace de forma global. Lo que nos estamos jugando son los derechos de los trabajadores. La ultraderecha cree que no hay que repartir la riqueza, quiere acapararla y sabe que para eso tiene que acabar con los sindicatos y con los partidos de izquierdas. Esta es una llama que se va a encender en todo el planeta porque queremos libertad, democracia y derechos", ha dicho Pepe Álvarez, presidente de UGT.

"Esta es la cumbre más importante que se ha hecho en el mundo en el último siglo", ha sentenciado el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, poniendo en valor de que esta no es una cumbre más, no se trata de una foto para la portada del periódico del día siguiente. Se han tejido relaciones, reforzado otras y marcado hojas de ruta para plantar cara a la extrema derecha. Mañana, presidentes del Gobierno de todo el mundo se encontrarán en este mismo lugar. Desde el Huff os lo contaremos. "Esta cumbre va a hacer historia, harán que caigan las piezas de esa extrema derecha que olvida los derechos humanos y no valora la paz", ha concluido Zapatero.