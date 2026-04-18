Virginia Gómez, nutricionista clínica: "El yogur tiene hasta un tercio menos de lactosa de lo que marca la etiqueta porque las bacterias se la van comiendo durante la fermentación"

La nutricionista clínica Virginia Gómez visitó el pódcast Buenas Migas y aclaró un tema que mucha gente no sabía sobre la lactosa en el yogur, uno de los alimentos mas consumidos en los hogares. Según ha explicado, este producto lácteo contiene "hasta un tercio menos de lactosa de lo que marca la etiqueta". Este dato es clave para las millones de personas que tienen intolerancia a este azúcar.

El yogur, al igual que el queso, se diferencia de la leche por el proceso de fermentación que experimenta. Durante su elaboración intervienen bacterias específicas como Lactobacillus bulgaricus y Streptococcus thermophilus, responsables de transformar la lactosa en ácido láctico.

Este proceso, conocido como fermentación láctica, implica la hidrólisis parcial de la lactosa. En términos prácticos, se estima que entre un 20% y un 30% de este azúcar se descompone durante la fermentación. Como resultado, el yogur final contiene menos lactosa que la leche de la que procede.

¿Cuánta lactosa tiene realmente el yogur?

En cifras concretas, un vaso de leche de 250 ml contiene aproximadamente 12 gramos de lactosa. En cambio, un yogur natural de 125 gramos presenta alrededor de 4 a 5 gramos. Aunque esto confirma que el yogur no está libre de lactosa, sí muestra una reducción significativa.

Sin embargo, Gómez advierte que el dato que aparece en el etiquetado puede no reflejar esta disminución real. Según explica, las etiquetas suelen indicar la cantidad original de lactosa presente antes de la fermentación, sin tener en cuenta la que las bacterias han consumido en el proceso.

"Los yogures y las leches fermentadas marcan más lactosa de la que realmente tienen, porque las bacterias se la están 'comiendo'", señala la nutricionista. "En el caso de los Kefir alrededor de la mitad de lo que marca la etiqueta" y en el del yogur, esta reducción puede situarse en torno a un 25% o incluso cerca de un tercio.

Mejor tolerancia para personas con intolerancia

Esta diferencia tiene implicaciones importantes para quienes padecen intolerancia a la lactosa. Al contener menos cantidad, el yogur suele ser mejor tolerado que la leche, aunque esto depende del grado de sensibilidad de cada persona.

Gómez recomienda fijarse en el etiquetado nutricional, especialmente en el apartado de "hidratos de carbono, de los cuales azúcares", ya que en productos naturales esos azúcares corresponden principalmente a lactosa.

Si la cantidad es baja, es menos probable que cause molestias digestivas. Además, destaca que en algunos casos el malestar puede deberse más a otros componentes del alimento, como la grasa, que a la propia lactosa.

El matiz de los yogures azucarados

Aunque el yogur contiene lactosa en menor cantidad de lo que muchos creen e incluso de lo que indica su etiqueta, un aspecto importante a tener en cuenta es la diferencia entre yogur natural y yogures con azúcares añadidos.

En estos últimos, resulta más difícil distinguir cuánta lactosa hay realmente, ya que el contenido total de azúcares incluye tanto la lactosa como los azúcares añadidos. Por ello, la recomendación general es optar por yogur natural si se busca controlar la ingesta de lactosa y entender mejor su impacto en el organismo.