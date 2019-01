Sara Sálamo celebra su cumpleaños compartiendo una foto sin maquillaje

La actriz Sara Sálamo ha cumplido 27 años este domingo, 20 de enero, y lo ha celebrado compartiendo con sus seguidores de Instagram una foto en la que sale sin maquillaje.

La actriz, que está embarazada y espera su primer hijo junto a su pareja, el futbolista Isco Alarcón, presume en la imagen de su impecable piel y una larga melena bañadas por la luz del sol.

"Hoy no pienso maquillar mis 27. Happy birthday to me!", ha escrito junto a la foto y la etiqueta "la sombra de los 30 me acecha".

Sus fans han aprovechado la publicación —que ha acumulado más de 16.000 me gusta en apenas 30 minutos— para felicitarle el cumpleaños y muchos le han recordado lo guapa que está con la cara lavada.