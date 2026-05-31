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Resulta que la teoría de la lámpara es bastante aterradora
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Resulta que la teoría de la lámpara es bastante aterradora

¿Hasta qué punto la mente humana es capaz de construir una realidad paralela?

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
Un hombre apagando una lámpara antes de acostarse en una imagen de archivoGetty Images

Internet lleva años alimentándose de historias imposibles: teorías conspirativas, fallos en la realidad, recuerdos falsos y relatos psicológicos que parecen sacados de una película de ciencia ficción. Pero pocas han resultado tan inquietantes como la llamada teoría de la lámpara, una historia viral que mezcla trauma, conciencia y el miedo de descubrir que la vida que creías real podría no haber existido nunca.

Lo que empezó como un comentario perdido en Reddit terminó convertido en uno de esos relatos de internet que entran a la cabeza y no salen por más que pase el tiempo. La historia, contada por el usuario u/temptotasssoon, relata que, tras sufrir una agresión y quedar inconsciente, un joven vivió durante años una vida completamente distinta: se enamoró, formó una familia y construyó un hogar que parecía tan real como cualquier recuerdo.

Pero todo se derrumbó cuando una simple lámpara del salón comenzó a verse extraña, casi imposible, como si algo en aquella realidad hubiera dejado de encajar. La premisa es tan simple como inquietante: una pequeña distorsión visual basta para romper una realidad construida durante años. En la versión original de la historia, la lámpara deja de encajar con el resto de la escena, se ve invertida o imposible, y ese detalle es lo que lo cambia todo.

Una historia inquietante

El usuario explicó que, mientras miraba fijamente la lámpara, esta se hizo "más ancha y profunda", hasta que finalmente acabó despertando. “Oí voces, gritos, todo tipo de ruidos extraños y me di cuenta del dolor insoportable. Estaba tumbado boca arriba en la acera, rodeado de gente que no conocía”, relata. Sin embargo, lo más duro no fue el golpe del accidente, sino la sensación de haber perdido de repente una vida entera que, para él, había sido completamente real.

Durante años aseguró haber sufrido una profunda depresión al intentar asumir que aquella esposa y aquellos hijos nunca habían existido fuera de su mente. Años después, ese relato reapareció en redes y volvió a circular con fuerza en TikTok como la llamada teoría de la lámpara. Una historia que mezcla dos miedos universales: perder a la familia que creías tener y descubrir que tu propia mente puede inventar una vida entera sin avisarte.

Más allá del golpe emocional, la historia refleja que las lesiones cerebrales pueden alterar la percepción, la memoria y el estado mental. Tras un traumatismo craneoencefálico, pueden aparecer confusión, delirios, alucinaciones y sueños inusuales o muy vívidos, sobre todo en las fases de recuperación. Aun así, la teoría de la lámpara sigue alimentando el debate de hasta qué punto la mente humana es capaz de construir una realidad tan perfecta que resulte imposible distinguirla de la vida real.

Sandra Hernández Jiménez
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MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora en El HuffPost España, especializada en publicar artículos y reportajes de interés social: un periodismo cercano que explica y conecta.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en temas sociales y redacto artículos que ponen el foco en la vida cotidiana, los viajes, el consumo y las historias que conectan con la gente. A través de testimonios y observación trato de convertir experiencias personales en relatos que expliquen realidades más amplias y lleguen al lector. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer la iniciativa de Javier Cascón: “Tiene 26 años, tres casas en Madrid que da a los sintecho y es de valorar la forma con la que ha conseguido el dinero”; un joven que ha convertido su vida en un ejemplo a seguir.

 

En general, escribo sobre vivencias personales y lugares que suelen pasar desapercibidos, por lo que siempre encontrarás sitios de interés con los que deleitarte en mis artículos.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid en 2001, estudié un doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos y me estrené como becaria en el Diario AS, donde me recibieron con los brazos abiertos y aprendí muchísimo. Desde el verano de 2024 formo parte del equipo de El HuffPost España, donde sigo creciendo profesionalmente y disfruto contando a diario historias que le importan a la gente. Entre mis mayores intereses que me llevaron al mundo del periodismo destacan los temas culturales, sociales y deportivos, pero me encanta aprender sobre otras áreas. En lo personal, soy una gran apasionada de contar historias y trasladar la información a todas las pantallas y los hogares, pero también del cine y de la postproducción audiovisual.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

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