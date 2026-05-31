Esteban Hernández, analista político: "Antes cuando preguntabas sobre el futuro, te respondían con datos, ahora lo hacen con historia"

La incertidumbre es un sentimiento que ha acompañado al ser humano desde el inicio de los tiempos. Con el pasar de los años, dicha sensación se ha agravado a raíz del complejo panorama sociopolítico que se ha configurado recientemente, tanto a nivel nacional como internacionalmente.

En una entrevista para el podcast de la editorial Arpa, Arpa Talk, el analista político Esteban Hernández, junto al reconocido periodista Enric Juliana, presentaron su reciente libro Viaje a un Nuevo Mundo. Se trata de un ensayo analítico, el cual, a grandes rasgos, examina el orden geopolítico posterior a la Guerra Fría.

La obra aborda tres ejes fundamentales:

El nuevo orden global: Se profundiza en el retorno de los imperios, los puntos geopolíticos de tensión y el surgimiento de diversos liderazgos a nivel mundial. La burbuja occidental: Explica cómo Occidente ha perdido protagonismo en el espectro sociopolítico y cuestiona cómo Europa y España deben hacer frente a esta situación. Cambios de élites: Indaga la disyuntiva del poder y cómo el sistema económico, político y social se ha transformado radicalmente.

La importancia de la historia sobre los datos según Hernández

En este orden de ideas, el especialista político se refiere a varios temas, entre los que se destaca de qué manera las personas actualmente están tratando de enfrentar dicha sensación de incertidumbre. Hernández hace hincapié en un cambio sustancial en este aspecto.

“Hace años, cuando preguntabas sobre el futuro, te respondían con datos… ahora lo hacen con la historia”, declara el experto.

Hernández recalca la relevancia de la historia "Para encontrar pistas sobre el lugar en el que estamos, sobre el lugar hacia el que nos dirigimos y qué hacer mientras tanto, recurrimos a analogías de otros tiempos y tratamos de encontrar enseñanzas de ese momento", abunda.

"Redescubrimos que hay algo que nos puede ayudar en nuestro presente y nuestro futuro y que no son los números, es la historia", apunta el mismo, exponiendo que la sociedad ya no se rige únicamente por el ámbito numérico.

“El catálogo de respuesta a la pregunta: ¿qué podemos esperar? En este momento está siendo revisado; no digo que haya quedado el folio en blanco, no, es objeto de viva discusión y de lucha política y social”, concluye.