Isaac Hernández (Google): "Lo más relevante de la IA va a ser esa capacidad de revolucionar todas y cada una de las ciencias básicas"

Google lleva bastante tiempo mostrando que está a la altura de las circunstancias en lo que a inteligencia artificial se refiere. La compañía de Mountain View presentó la semana pasada en el Google I/O 2026 una transformación total, con una pieza central y protagonista: Gemini.

Una semana después, el gigante tecnológico ha celebrado el Cloud AI Live Madrid 2026, en el que han explicado algunas de las novedades que van a marcar el futuro más cercano de su hoja de ruta con la inteligencia artificial, con una IA agéntica que no sólo está al servicio de los usuarios, sino también de las empresas.

Isaac Hernández, country manager de Google Cloud para España y Portugal, atiende a El HuffPost después de la keynote y no duda en reconocer que la IA tiene un espíritu y un poder totalmente transformador. Destaca que "los beneficios son mucho más positivos que los riesgos, que también hay que tener presentes" y señala que el papel de Google en "el futuro de la IA" va a ser "muy sólido" y van a poder aportar "mucho valor".

- P: Este lunes se cumplieron cuatro años de la llegada de Google Cloud a España. ¿Cómo ha sido este camino recorrido?

- R: La organización lleva como tal 15 años. Pero es verdad, el hito del 22 de mayo de 2022, fue el que fuimos ese primer hiperescalador en traer una región, lo que llamamos un conjunto de data centers, a nuestra geografía. La verdad que Iberia se tiene que sentir muy orgullosa, España en particular, que hay muchos fabricantes que luego han traído sus tecnologías. En nuestro caso, lo hemos notado en la nube. La IA vive en la nube. Si quieres hacer cosas relevantes con inteligencia artificial, el data necesita que tenga capacidad de Big Data en realidad y ahí vuelves a recurrir a la tecnología de la nube. Eso es lo que nos está impulsando los resultados a nivel internacional y local.

- P: En todo este tiempo ha habido algo que ha cambiado por completo el sector, la IA. ¿Cómo ve su evolución y, sobre todo, la de Gemini?

- R: : La IA es ya una realidad. Por supuesto que todavía estamos al principio, eso también es muy importante. La evolución que vamos a seguir viendo es de tipo exponencial. Todos estamos viendo cómo cada semana en realidad hay anuncios, avances, ejemplos de aplicación que están cambiando las empresas y a las personas. Eso es muy relevante. La variedad de IA que está teniendo ahora más sentido y fue también un poco el núcleo de todo lo que anunciamos en el Google I/O es la IA agéntica. El hecho de que todos nos acostumbramos al principio a que la IA tenía ese interfaz de tipo chatbot, pero es mucho más que eso.

La idea es que la IA no te responda, sino que haga acciones por ti y para hacerlas tiene que conocerte. Y de ahí todos los conceptos de Personal Intelligence, de Work Space Intelligence, de poder estar en el caso de las empresas conectado a las fuentes de información de la empresa, en el caso del consumidor, pues conectado también a esa información que habla de ti. Todo para que el valor de esos agentes pueda ser mucho más relevante, entienda qué es lo que buscas y puedan realizar esas acciones por ti. Eso es muy importante. Nosotros apostamos y creemos que lo más relevante de la IA va a ser esa capacidad de revolucionar todas y cada una de las ciencias básicas. La física, la química, la medicina, todo lo que tiene que ver con salud. Y ahí es lo que nos permite acuñar a la IA, con ese poder ultra transformador más relevante que ninguna otra cosa que haya pasado en la historia.

La idea es que la IA no te responda, sino que haga acciones por ti y para hacerlas tiene que conocerte

- P: Nos encontramos además en un momento en el que ya hemos pasado a una IA agéntica. ¿Crees que se están abriendo más oportunidades o que se están cerrando más puertas?

- R: Yo tiendo a ser claramente optimista, con la cautela y responsabilidad necesaria alrededor de un proceso que de verdad es transformador. Sin duda, los beneficios son mucho más positivos que los riesgos, que hay que tener también presentes. Y aquí vuelvo pues a innovaciones como las que fuimos capaces de generar con AlphaFold y que permitió dar el equivalente a cuatro mil millones de años de investigación a equipos que están trabajando con proteínas desarrollando la nueva generación de medicamentos. Eso es un ejemplo de algo que vamos a ver en todas y cada una de las ciencias y que lo va a transformar. Y que cuando mezcles el que tenemos avances importantes en física, avances importantes en química, cómo será el futuro de la energía, cómo será el futuro de la salud. Alguien sintetizaba el otro día con esa capacidad de tener un doctor para cada enfermo y una solución para cada una de las enfermedades. Es muy relevante.

- P: ¿Cómo se pueden adaptar las empresas a un cambio casi tan trascendental como la aparición de Internet hace varias décadas?

- R: Vemos ritmos distintos obviamente en cómo se adopta la tecnología en el entorno de consumo. Cómo se adopta en el entorno de lo que denominamos empresas nativas digitales que ya viven en la nube, donde las fuentes de información están ya preparadas para ponerlas a disposición de la inteligencia artificial, donde los equipos son más técnicos. Y cómo se vive eso mismo en las empresas más tradicionales. La promesa de beneficio es muy alta, pero a la vez se enfrentan normalmente a esos sistemas legacy, no preparados, que no son fácilmente integrables. Y por qué no decirlo también, a que requiere un cambio cultural. Se programa de forma distinta, se gobierna de forma distinta, se repiensan, hay que empoderar a los usuarios. El reto está siendo de velocidad. Gran parte del foco de las soluciones que estamos presentando van en esa dirección.

- P: Y también la formación para los trabajadores...

- R: Estaba Prosegur (en el evento). Uno de los KPIs que ellos mencionaban en esa apuesta que han hecho por Google es cómo han visto este proceso como un proceso de cambio cultural para cambiar el escritorio en su caso, pero también llevar esas capacidades de IA a los 40.000 empleados que tiene Prosegur. Que hablaba, creo que decía, algo así como 2.000 horas de formación. La IA tiene ese carácter universal que hace que aplica al 100% de las organizaciones del tamaño que sean y al 100% de las funciones dentro de una empresa. Pero a la vez eso lo hace complejo, en el sentido de que hay que declinarlo a cuáles son esos 3 casos de uso que van a justificar las inversiones para esta función, para este departamento y para esta empresa.

El Google Cloud AI Live Madrid 2026. GOOGLE

- P: Una de las grandes dudas y que Google lleva tiempo analizando, informe tras informe, es la preocupación por la ciberseguridad. ¿Estamos más expuestos con la IA a los ciberdelincuentes?

- R: Para Google y para nuestros clientes, la IA no es opcional. Es absolutamente mandatorio. Nos hemos anticipado un poco a lo que está sucediendo ahora, y es que los grandes modelos de lenguaje son cada vez más potentes y eso en manos de los ciberdelincuentes hace que los ataques sean más sofisticados. En Google, hemos combinado lo mejor de lo que son nuestras tecnologías de ciberseguridad con las capacidades de consultoría estratégica de ciberseguridad que nos permitió la incorporación de Mandiant, que es el líder mundial en este tipo de tecnología, y con la reciente adquisición e integración de WIZ, una compañía de inversión de 35.000 millones de dólares y que son líderes en soluciones de ciberseguridad múltiple. De tal forma que el cliente tenga la solución que tenga, tenga soluciones on-prem en la nube de Amazon, en la de Microsoft o en la de Google, podamos proporcionar un escudo de ciberseguridad que se protege de forma dinámica con las mismas capacidades de IA con las que nos van a atacar.

- P: Tengo que preguntarle por las novedades que presentó Google hace unas semanas, como Gemini Omni. ¿La IA va a estar omnipresente en todos los servicios de Google?

- R: Es un paso más dentro de ese esfuerzo que llevamos haciendo muchos años de asegurarnos de que los modelos que utilizamos dentro de nuestra inteligencia artificial sean multimodales. La multimodalidad te ayuda a entender el mundo físico, porque te permite entender lo que pasa a las personas, toda la información que estamos. El ser capaz de generar un modelo como Omni, que es capaz de cualquier tipo de entrada, de cualquier tipo de salida, pues es realmente revolucionario y nos acerca de nuevo a esa visión que nos permitirá tener gemelos digitales de todo el mundo. Capacitar a los sistemas, a los robots, a las máquinas, para entender mejor. En este primer paso que estamos dando con Omni, le estamos dando mucho más control sobre la generación de lo más complicado. El poder influir exactamente, respetando la esencia, pero permitiéndoles juguetear, soñar y disfrutar con capacidades que, de otra forma, no podríamos hacer sin estas capacidades tecnológicas.

- P: Uno de ellos tiene que ver con un detector de imágenes generadas con IA. ¿Se debe apostar más por este tipo de tecnologías para evitar los engaños?

- R: La tecnología se llama SynthID. Para nosotros forma parte de ese acercamiento responsable a lo que es la inteligencia artificial. Son tecnologías que nos permitieron poner huellas de agua no visibles en las imágenes al principio y ahora somos capaces de inyectarlas en el texto y en el vídeo para que los sistemas, y aquí también lo bonito es que son tecnologías que pertenecen a Google, pero ahora están siendo adoptadas por otras empresas. Eso es súper importante para que podamos tener ciertas garantías y dar a los usuarios herramientas para distinguir lo que es real, de lo que ha sido generado con inteligencia artificial.

- P: La última pregunta, que es un poco más visión de futuro cercano. ¿Cuál es el camino cercano que va a recorrer Google?

- R: Estamos muy ilusionados. Somos una compañía única. No porque seamos más inteligentes que nadie, sino simplemente porque somos una compañía de Big Data. Cuando tú gestionas el tipo servicios que estamos gestionando, 13 servicios con más de 1000 millones de personas al día, te enfrentas a la IA desde hace ya 15 años. Hace 15 años nos empezamos a plantear que las CPUs no eran suficientes y que teníamos que pensar en nuevos chips especializados, en multiplicar sensores y en aplicar inteligencia artificial. Hace muchos años que estamos trabajando con los grandes modelos de lenguaje, transformers, la tecnología básica de la IA generativa nace en Google. Todas esas innovaciones las hemos tenido y ahora lo que hemos hecho es, a través de Google Cloud, ponerlas a disposición de los clientes para que puedan utilizar lo mejor de ese stack diferencial que tiene Google. Para las empresas es una cierta seguridad. Eliminar incertidumbres alrededor de qué papel va a jugar Google en el futuro de la IA, que creemos que es muy sólido y de nuevo donde vamos a poder aportar mucho valor.