Una estadounidense llama la atención con cosas que parecen "ilegales" pero en España no lo son: una tiene que ver con tu correo electrónico

Vivimos en una sociedad cada vez más globalizada; a menudo las personas migran de un país a otro con la intención de iniciar una nueva etapa en sus vidas, ya sea con finalidades académicas o laborales.

Residir en un país ajeno es la mejor manera de conocer a profundidad las tradiciones y costumbres de una nación. Stephanie es una mujer estadounidense afincada en Sevilla, quien por medio de sus redes sociales comparte su diario vivir en territorio español.

A través de una de sus más recientes publicaciones, concretamente en su canal de TikTok, la creadora de contenido hace hincapié en 5 choques culturales que ha experimentado a lo largo de su estadía en España.

Los impactos culturales son tan significativos, que algunos comportamientos que son completamente normales para los españoles son, por el contrario, percibidos prácticamente como “ilegales” en EEUU.

Los 5 choques culturales

Los precios del agua y del vino: España es un país reconocido, entre muchos otros aspectos, por su amplia viticultura. Lo que realmente sorprende a la población extranjera es el precio tan accesible que tiene dicho producto en el mercado local. A tal punto que “en algunos sitios, literalmente, pagas menos por el vino que por una botella de agua”, declara la influencer .

España es un país reconocido, entre muchos otros aspectos, por su amplia viticultura. Lo que realmente sorprende a la población extranjera es el precio tan accesible que tiene dicho producto en el mercado local. A tal punto que declara la . El periodo vacacional: La sociedad norteamericana se caracteriza por ser extremadamente orientada hacia la productividad. Ta nto así que el trabajo es el eje fundamental en la vida de los estadounidenses.

La sociedad norteamericana se caracteriza por ser extremadamente orientada hacia la productividad. Ta Es por ello que los americanos perciben el periodo vacacional casi como un privilegio, mientras que en España hace parte de la vida. Lo ven como una necesidad. Las personas se toman un mes entero de vacaciones y “ no se sienten culpables porque todos los demás también lo hacen”, complementa.

complementa. El horario laboral: En este mismo sentido, es pertinente afirmar que en nuestro país las personas realmente desconectan del trabajo tras finalizar su horario laboral diariamente. “Una vez que se acaba, se acaba de verdad”, sostiene. Esto quiere decir que no responden a correos o mensajes relacionados con este tema en su tiempo libre.

En este mismo sentido, es pertinente afirmar que en nuestro país las personas realmente desconectan del trabajo tras finalizar su horario laboral diariamente. sostiene. Esto quiere decir que no responden a correos o mensajes relacionados con este tema en su tiempo libre. Diferentes ritmos de vida: Los españoles tienen un estilo de vida mucho más calmado que en EEUU. En España, las personas realmente disfrutan cada momento a plenitud. No viven en un constante estado de premura desenfrenada como sí ocurre en Norteamérica.

Los españoles tienen un estilo de vida mucho más calmado que en EEUU. En España, las personas realmente disfrutan cada momento a plenitud. Esto se ve reflejado a la hora de comer; l as personas pueden durar dos horas sentadas en la mesa comiendo y socializando sin sentir la necesidad de revisar el móvil o atender alguna situación urgentemente.

sin sentir la necesidad de revisar el móvil o atender alguna situación urgentemente. Las propinas: En España no se acostumbra a dejar propina, ya que en el precio este servicio ya está contemplado. Por el contrario, en EEUU la cultura de la propina está muy asentada.

Finalmente, Stephanie confiesa que valora estos rasgos de nuestra cultura. "Aunque al principio pueda parecer que esto está mal, es precisamente parte de lo que hace que la vida aquí sea como es”, concluye.