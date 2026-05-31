Lo que ha dicho Ayuso de Sánchez antes de la llegada de León XIV a España va a montar un lío de los grandes

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ya se prepara para la llegada del papa León XIV a España y, en una entrevista en La Razón, ha decidido acordarse del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Sería curiosa la escena en la que en una de las misas que el pontífice oficiará en la capital española, estuvieran presentes, sentados en la misma fila, el líder del Ejecutivo central y la líder madrileña en el momento de darse la paz.

Pero más allá de lo que pasará con la visita del papa León XIV, la propia Ayuso ha hablado de su llegada, pero acordándose de Sánchez. En primer lugar, ha asegurado que el pontífice "tiene un gran cariño a nuestra región y a nuestro país".

"Nosotros defendemos la libertad, la vida y unos valores de integración, de defensa de los más vulnerables y de equilibrio, que parten de nuestra perspectiva liberal y occidental de entender la vida", ha señalado.

"El Gobierno ha enloquecido"

Ayuso ha sido preguntada sobre si le va a resultar incómoda al Gobierno de Sánchez la visita de León XIV y ella no ha dudado en decir que espera que "nuestro Gobierno quede en segundo plano, porque no es el protagonista de estos días".

"Y que la imagen que estamos dando ante el mundo, tan perjudicial para España y para los españoles, quede por unos días relegada", ha señalado, en lo que parecía que era enterrar el hacha de guerra, antes de acudir al Vaticano.

Pero no, la cosa no iba a quedar ahí. La presidenta de la Comunidad de Madrid también ha explicado que la llegada de León XIV a España puede "contribuir a la reconciliación entre los españoles" y "como el Gobierno ha enloquecido, nos lleva al choque de todos contra todos".

"Pero eso no es propio de la sociedad española, que siempre ha sido plural y alegre. Por unos días, mensajes en positivo que nos llenen el alma para bien nos van a venir estupendamente a todos", ha añadido.

Ayuso ha ido escalando en su tono contra Sánchez, hasta que ha terminado soltándolo todo. "Le falta la toquilla y la mantilla. Es un farsante. Nunca felicita la Navidad, ni católica ni cristiana, y además ha negado los funerales de Estado que en España se celebran en las iglesias para las víctimas de la DANA, de la covid, de accidentes de tren y de la Guardia Civil", ha criticado.

En la entrevista en el diario La Razón, también ha acusado al presidente del Gobierno español de buscar "rentabilidad y blanqueo al máximo nivel" con la llegada del papa. "Es un farsante. Sí, sí, nivel diez", ha sentenciado, con unas declaraciones que van a dar que hablar.