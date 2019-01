Carlos Sainz, indignado por una agresión a su hermana: "Un taxista les tiró una piedra"

El piloto de Fórmula 1 Carlos Sainz ha mostrado su indignación en Twitter por la agresión que ha sufrido su hermana cuando viajaba en Madrid en un vehículo de Uber.

"Indignado con la agresión que sufrió ayer mi hermana en un uber por Madrid. Un taxista les tiró una piedra. Se podrían haber hecho mucho daño o algo peor", ha escrito el piloto junto a un vídeo en el que se ve el estado en que quedó el coche.

"Sé que la mayoría del gremio no apoya este tipo de agresiones pero pongan fin a esta situación", ha pedido Sainz en el mismo mensaje.

Indignado con la agresión que sufrió ayer mi hermana en un uber por Madrid. Un taxista les tiro una piedra. Se podrian haber hecho mucho daño o algo peor. Sé que la mayoria del gremio no apoya este tipo de agresiones pero pongan fin a esta situación. pic.twitter.com/SUKrLpXVLw — Carlos Sainz (@Carlossainz55) 20 de enero de 2019

El piloto ha respondido luego a un taxista que ha condenado el acto violento: "Muchas gracias. A eso me refiero con que estoy seguro que la mayor parte del gremio condena este tipo de acciones, he viajado en taxi muchas veces y he conocido a buenas personas y educadas como usted. Espero que consigan controlarlos y se llegue a una solución. Un saludo".

Muchas gracias. A eso me refiero con que estoy seguro que la mayor parte del gremio condena este tipo de acciones, he viajado en taxi muchas veces y he conocido a buenas personas y educadas como usted. Espero que consigan controlarlos y se llegue a una solucion. Un saludo. https://t.co/2PXjYkebXn — Carlos Sainz (@Carlossainz55) 20 de enero de 2019

Precisamente este lunes los taxistas de Madrid han iniciado un paro indefinido con el fin de solicitar al Gobierno regional que regule el sector de los vehículos de alquiler con conductor (VTC), los que dan servicio a las plataformas como Uber y Cabify.

El gremio de la capital llevó a cabo una "multitudinaria" concentración de vehículos en las inmediaciones de la Feria de Madrid (Ifema) con cerca de un millar de coches, según informaron a Europa Press en fuentes del sector.

Otro centenar de taxistas también se concentró en las inmediaciones de la estación de Atocha para informar a la población de las reivindicaciones del sector, al igual que ocurre en la T-4 del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.