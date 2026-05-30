De Leo Bassi a la revista El Jueves pasando por El Gran Wyoming o Lalachús: la fijación de Abogados Cristianos con los humoristas

Hace ahora unos quince años, en 2011, el famoso clown Leo Bassi, bufón entre bufones, celebraba la querella que le había puesto la Fundación Abogados Cristianos por una obra en la que se disfrazaba de papa. "Me viene perfecto – dijo Bassi – porque me permite defenderme en voz alta y siempre es difícil para un bufón ser tomado en serio. Se ve que son mis adversarios quienes me toman en serio y se querellan, y permiten al bufón dar sus opiniones perfectamente apoyadas en hechos históricos". Para Bassi, quien siempre ha definido al payaso como un portavoz de los pobres, una querella era lo de menos después de que le hubieran puesto una bomba en el Teatro Alfil pocos años antes.

La denuncia de Abogados Cristianos contra Leo Bassi, en la que también participaba la organización ultra Hazte Oír, fue archivada. "El hecho de no creer en los dogmas de una determinada religión o pensar que no son ciertos y manifestarlo públicamente, entra dentro de la libertad ideológica y de la libertad de expresión, por lo que en sí mismo no entraña ningún comportamiento censurable penalmente", manifestó el tribunal en una resolución que el clown tildó como un "hito". Un acontecimiento histórico, sin embargo, que no frenó los intentos de Abogados Cristianos por acallar lo que aquellos magistrados entendieron como lo que era, "libertad de expresión".

Desde entonces, Abogados Cristianos ha presentado un sinfín de querellas contra muchos otros cómicos a los que acusaron y acusan, como a Leo Bassi, de ofender los sentimientos religiosos de una u otra manera. El último de estos señalamientos ha recaído sobre la revista satírica El Jueves por nombrar como "gilipollas del año 2024" a la presidenta de la fundación, Polonia Castellanos. El problema, en este caso, es que un tribunal ha estimado la demanda de Abogados Cristianos y, aunque habrá recurso, ha condenado a la revista por intromisión ilegítima en el derecho al honor.

La lista es larga

Antes lo intentaron con El Gran Wyoming, Héctor de Miguel (Quequé), Lalachús o la revista Mongolia. Y son solo unos ejemplos, porque también denunciaron a la cómica Ane Lindane o al dibujante Julio A. Serrano. Hace un mes, cuando se supo que un tribunal había abierto juicio oral contra Héctor de Miguel por un supuesto delito de acoso contra la presidenta de la fundación, El Gran Wyoming destacó en su programa la "paradoja" de que Abogados Cristianos "se presente como víctimas de acoso cuando son unos verdaderos profesionales del acoso". "¿Qué pasa, quieren la exclusiva?", ironizó el cómico.

El Gran Wyoming sabe lo que es recibir una querella de la fundación ultra. Abogados Cristianos le denunció por un sketch en El Intermedio en el que se disfrazaba de una suerte de obispo. La broma no sentó bien a los de Polonia Castellanos, que lo acusaron de "burlarse de la eucaristía" y de "tergiversar el Credo para vejar y ofender a los cristianos". ¿Cómo contestó Wyoming? Pues volviéndose a disfrazar de obispo de la satírica "Iglesia Aznariana", una sección, por cierto, habitual en su programa.

Antes de la apertura de un nuevo proceso el pasado mes de marzo, el humorista Héctor de Miguel llegó a declarar en la Audiencia de Madrid por un chiste sobre dinamitar la Cruz del Valle de los Caídos. Durante su declaración ante el juez, De Miguel tuvo que hacer frente a una situación un tanto disparatada cuando el magistrado comparó su broma con el monumento franquista con otra en la que alguien "dijera vamos a ver si volamos la plaza de Pedro Zerolo y con las piedrecitas llegamos al Día del Orgullo y se las tiramos a los homosexuales que hayan abusado de niños, es decir, todos los homosexuales". "El contexto es fundamental", contestó el humorista antes de dudar de la comparativa propuesta. Abogados Cristianos, además de con el humor y los chistes, tiene también una fijación con el Valle de los Caídos. Hace poco, de hecho, comenzó una recogida de firmas para pedir al papa León XVI que visitara el monumento para defenderlo y evitar que el Gobierno lo "convierta en un museo propagandístico de izquierdas".

Por molestar, a Abogados Cristianos le molestó incluso la estampita del Sagrado Corazón con la cabeza de la vaquilla del Grand Prix que la cómica Lalachús mostró durante las Campanadas que presentó junto a David Broncano. La más que evidente broma fue, para Polonia Castellanos, "un comportamiento que no puede quedar impune" si se "quiere poner freno a la cristianofobia". No lo vio así la justicia, que archivó una denuncia presentada por Hazte Oír. Como diría Héctor de Miguel, el juzgado estimó "relevante el contexto" y entendió que se trataba de una broma amparada por la libertad de expresión.

La lista es cada vez más larga, y por ahora no parece que vaya a terminar. A la cómica Ane Lindane la denunciaron por "simular una masturbación" durante una performance satírica que realizó en una iglesia en Francia. Lo que para Lindane fue un gesto para "tambalear los cimientos del catolicismo a carcajada limpia" y "denunciar los abusos sexuales de la Iglesia", fue para Abogados Cristianos "un claro ejemplo de lo que pasaría en España si se despenaliza el delito contra los sentimientos religiosos".

A la fundación no le gustó tampoco la crítica a la homofobia del dibujante Julio A. Serrano (Don Julio) en "El niño Jesús no odia a los mariquitas", una parodia de los habituales cuadernos de actividades veraniegos. El dibujante quería, según dijo a eldiario.es, "hablar sobre el problema de la homofobia en todo el mundo y exponer los típicos argumentos que usan algunas personas para atacar al colectivo LGTBI para desmontar en dos o tres fases esos mismos argumentos". Pero Abogados Cristianos aprovechó un error en la comercialización en Amazon, que no especificaba que el libro era para adultos, para denunciar el contenido por provocación sexual. El asunto también fue archivado. No había delito alguno. Como tampoco hubo delito en la portada de Mongolia en la que se dibujó de manera satírica un belén con el emoticono de una caca.

Un motivo para acallar

El delito contra los sentimientos religiosos es considerado desde hace años por muchos expertos juristas, y por la izquierda política, como un instrumento que solo sirve para coartar la libertad de expresión y acallar a, por ejemplo, humoristas como los mencionados en este artículo. Poco después de conocerse la denuncia a Lalachús, el Gobierno se comprometió, de hecho, a eliminar ese tipo penal para garantizar la libertad tanto de creación como de expresión. La medida, sin embargo, aún no se ha aprobado.

Según dijo hace unas semanas el viñetista Don Julio, quien dibujó la imagen por la que han condenado a El Jueves, el objetivo de este tipo de campañas de asociaciones ultra como Abogados Cristianos, Hazte Oír o también Manos Limpias solo busca "que los que vengan detrás se lo piensen dos veces antes de hacer algo parecido". "Es un trabajo a largo plazo", comentó. El Gran Wyoming, por su parte, pidió hace poco en El Intermedio poder "vivir en un país donde una asociación como Abogados Cristianos no se pueda querellar contra un cómico por un chiste". "Si es mucho pedir, me conformaría con un país en el que ningún juez ni fiscal contemporizase con un grupo ultra", señaló.