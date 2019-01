Resident Evil 2: Vuelve el rey del género zombi a consolas

Y se hizo realidad. Resident Evil 2 llegó en forma de promesa un 12 de agosto de 2015 y no volvimos a saber de él hasta la pasada edición de la feria de videojuegos E3. Varios años de silencio. Han pasado dos décadas desde el lanzamiento original, un videojuego inolvidable de la primera PlayStation, y para muchos es el mejor capítulo de la conocida serie de zombis y llaves. Una saga de juegos que en sus primeras tres entregas abrazó la pasión y admiración por un género que popularizó el fallecido padre del zombi moderno, George Romero, y que años después dejó de lado el terror y la serie 'B' para inclinarse hacia una acción más pura, desechando casi todas las virtudes que hicieron gigante a su nombre. Sin embargo, en enero de 2017 aterrizó en las consolas y ordenadores Resident Evil 7, que volvió a sentar las bases olvidadas del 'Survival Horror' a las nuevas generaciones. La empresa desarrolladora de este nuevo Resident Evil 2 recuperado, Capcom, desarrolló para el séptimo episodio del año pasado el motor gráfico RE Engine, que cimentó el futuro 'remake' que le llega ahora a los usuarios de PlayStation 4, Xbox One y PC.

Resident Evil 2, sin 'remake' en su título, es una obra llena de respeto y admiración al clásico original de 1998. Un auténtico homenaje hecho por fans para fans de la saga. El disco no es solo una puesta al día de un trabajo realizado hace veinte años, es una reinterpretación completa de la idea inicial con toda la atención que ello implica, manteniendo dentro de él toda su pureza y particularidades. Las nuevas tecnologías han traído a nuestras pantallas un horror muy realista, capaz de hacernos encoger de miedo en infinidad de diversas situaciones que nos presenta el oscuro juego.

El mismo argumento del clásico original y su carisma inconfundible. Para quienes no pudieron disfrutar de él, no hay mejor excusa para descubrir la obra que hizo historia en el mundo del videojuego.

Capcom vuelve a traer a la vida a Leon S. Kennedy y Claire Redfield. El primero, acude a Raccoon City a incorporarse al cuerpo de policía de la ciudad. Mientras que Claire busca a su hermano Chris (protagonista del primer Resident Evil de todos), al que cree desaparecido. Juntos se enfrentarán a toda una población convertida en muertos vivientes que ha arrasado con la fantasmal ciudad. A lo largo de su terrorífica aventura conocerán a diferentes supervivientes mientras descubren toda la verdad sobre la mortal pandemia. Jugando con los dos personajes, los jugadores 'disfrutarán' de diferentes situaciones dentro de la historia, conectadas entre si en varios puntos. Por lo que, una vez terminado el juego con uno de los protagonistas, se nos invitará a comenzar una nueva partida desde el otro punto de vista.

Pero si por el contrario ya eres conocedor de la obra tampoco existe excusa para no regresar a la comisaría de Racoon City. Esta interpretación consigue que te sientas en casa, pero con olor a nuevo. Con todo cambiado, empezando por el ángulo de cámara o la colocación de las llaves y grandes enemigos. Capcom logra combinar y equilibrar a la perfección las dosis de puzle, tensión y acción, algo que los fans clásicos de la franquicia llevaban tiempo reclamando y que por fin les ha llegado a sus manos.

Resident Evil 2 vuelve para hacer historia una vez más en la industria del videojuego. Es de momento el lanzamiento más fuerte de 2019 y llega en forma de 'remake' con una personalidad única que enamorará a todo seguidor del terror digital. 'Una vuelta a casa' por todo lo alto y no ha podido llegar en mejor momento. Estamos hablando de uno de los mejores juegos que ofrecerá este prometedor año. No obstante, es inevitable que el aficionado de la saga lance otra cuestión al aire: ¿Veremos en nuestras pantallas el 'remake' de 'Resident Evil 3: Némesis'? Damas y caballeros, hagan sus apuestas.