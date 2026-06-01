La respuesta de Ismael Serrano cuando le dicen que desde la derecha reprochan a Sánchez haber resucitado a Franco

El cantautor Ismael Serrano ha concedido una entrevista al diario El Mundo para hablar de la obra de teatro Golpe a golpe. Durante la conversación también ha hablado de política y de capítulos como el hecho de la resurrección de Francisco Franco.

"Ahora, desde la derecha se reprocha a Sánchez haber devuelto a Franco a la arena política", le ha comentado el periodista del citado medio. "Claro, les parece mal porque en cuanto intentas hacer un ejercicio de memoria histórica resulta que remueves el pasado. Hombre, decir que sacar un cadáver de una cuneta es remover el pasado me parece tramposo, torticero y que no se ajusta a la realidad", ha afirmado.

"A mí me dicen cada dos por tres que deje de escribir canciones sobre Franco y no tengo ni una puta canción sobre él. Bueno, tengo una que habla de la memoria de mis abuelos que combatieron en el bando republicano. Una canción de las ciento y pico que he escrito. Tampoco parece demasiado", ha contado,

El artista ha señalado que "se nos reprocha como si fuera algo de lo que no se debe hablar y no entiendo por qué". "Es el pasado de todos y deberíamos afrontarlo como el resto de países, pero no hay manera", ha sentenciado.

Su respuesta sobre los 80

Serrano también ha tenido que contestar a la pregunta de que "en los 80, pese a las diferencias ideológicas, había ciertas líneas comunes sobre cómo construir España que ahora se han perdido totalmente".

"No lo tengo claro. En los 80 y los 90 también había una disputa con respecto al proyecto que era España, con un terrorismo que estaba matando a gente y un nivel de violencia política brutal. El problema de los nacionalismos de este país es un problema histórico que ya padeció la República y no se resuelve", ha explicado.

Serrano ha asegurado que "volvemos a lo mismo de las dos Españas" y que "eso tiene que ver con la Guerra Civil, con el complejo de la izquierda de no poder usar la bandera por cómo se la ha apropiado el otro bando".

"Sería bonito acometer el proceso de resignificar la patria y la bandera para que vuelvan a ser de todos. Tengo que reconocer que hay ciertos discursos de la izquierda que me enervan", ha rematado.