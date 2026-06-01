Consumo ampliará la regulación de menús saludables a las escuelas infantiles de 0 a 3 años

Blindar la alimentación saludable en el primer ciclo de Educación Infantil. Con ese objetivo, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 va a extender la regulación de menús saludables a las escuelas infantiles de 0 a 3 años, según ha anunciado el ministro Pablo Bustinduy este lunes.

Esta norma, asegurará el consumo de fruta y verdura fresca a diario, más pescado y legumbres, agua y leche como únicas bebidas y las limitaciones de las frituras y precocinados.

Como novedad, los centros deberán adoptar, siempre en la medida de lo posible, las medidas necesarias para promover la lactancia materna tanto presencialmente (habilitando espacios reservados para las madres que opten por amamantar en el centro) como de forma diferida, garantizando las condiciones adecuadas de recepción, conservación, manipulación y administración de la leche materna extraída. De esta manera se busca facilitar el cumplimiento de la recomendación de organismos como la Organización Mundial de la Salud (OMS), que recalcan la importancia de la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida y, junto con otros alimentos complementarios, hasta los dos años o más, siempre que la madre y el niño lo deseen.

Las escuelas infantiles tendrán que aplicar las medidas que el Real Decreto 315/2025 estableció por primera vez de forma obligatoria en toda España:

Fruta y verdura fresca a diario, con al menos un 45 % de las raciones de frutas y hortalizas de temporada.

a diario, con al menos un 45 % de las raciones de frutas y hortalizas de temporada. Frecuencias mínimas obligatorias de legumbres y pescado , alimentos básicos de la dieta mediterránea que en muchos centros se servían de forma muy desigual.

, alimentos básicos de la dieta mediterránea que en muchos centros se servían de forma muy desigual. Cereales integrales como opción preferente (excepto en el caso del arroz para este grupo de edad), frente a las versiones refinadas.

como opción preferente (excepto en el caso del arroz para este grupo de edad), frente a las versiones refinadas. Agua como única bebida ofertada (además de la leche): quedan eliminados los refrescos, las bebidas azucaradas y las edulcoradas.

como única bebida ofertada (además de la leche): quedan eliminados los refrescos, las bebidas azucaradas y las edulcoradas. Límite estricto a los precocinados : máximo una ración al mes (pizzas, croquetas, empanadillas, rebozados y similares).

: máximo una ración al mes (pizzas, croquetas, empanadillas, rebozados y similares). Frituras limitadas a una vez por semana como máximo, priorizando técnicas culinarias más saludables (horno, vapor, plancha, hervido).

a una vez por semana como máximo, priorizando técnicas culinarias más saludables (horno, vapor, plancha, hervido). Mínimo del 5 % del coste total de adquisición de alimentos de producción ecológica, o alternativamente dos platos principales ecológicos al mes, junto al impulso de canales cortos de distribución que conectan los comedores con la producción agraria, pesquera y ganadera de proximidad.

Supervisión obligatoria de los menús por profesionales con formación acreditada en nutrición humana y dietética, e información mensual y detallada a las familias, que permita orientar menús adecuados para la cena con el objetivo de que sean complementarios con el menú del mediodía.

La regulación incorpora las recomendaciones y pautas de seguridad alimentaria específicas de los primeros años de vida:

No se ofrecerán alimentos no introducidos previamente en el entorno familiar , por seguridad alergológica y respeto al ritmo de incorporación de la alimentación complementaria.

, por seguridad alergológica y respeto al ritmo de incorporación de la alimentación complementaria. Arroz siempre blanco hasta los 3 años, para minimizar la exposición al arsénico inorgánico del arroz integral.

Sal yodada en cantidad muy reducida y prohibición de sazonadores, pastillas de caldo y caldos envasados.

y prohibición de sazonadores, pastillas de caldo y caldos envasados. Sin sal añadida en menores de 12 meses.

Alimentos con riesgo de atragantamiento (frutos secos, uvas, tomates cherry, entre otros) se ofrecerán siempre molidos o partidos de forma segura.

Restricciones por nitratos: sin espinacas, acelgas ni remolacha antes del primer año; sin borraja antes de los 3 años.

Evitar carne de caza silvestre o limitarla a piezas que no hayan sido abatidas con munición de plomo.

Aplicación de las recomendaciones de seguridad alimentaria específicas para esta edad para reducir la exposición a otros contaminantes.