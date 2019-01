Kate Beckinsale ingresa de urgencia en el hospital por la rotura de un quiste ovárico

Kate Beckinsale ha preocupado a todos sus seguidores de Instagram con la publicación de unas fotos en el hospital. La actriz, conocida por sus papeles en Pearl Harbor, El aviador o Vacancy, ha subido una imagen llorando y otra en la que se le puede ver en la cama.

"Resulta que un quiste ovárico roto duele de verdad y la morfina me hace llorar. Muy agradecida a todos los que me han cuidado", ha escrito la actriz en su cuenta de Instagram.

284.8k Likes, 26.1k Comments - Kate Beckinsale (@katebeckinsale) on Instagram: "Turns out a ruptured ovarian cyst really hurts and morphine makes me cry. So thankful to everyone..."