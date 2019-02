Era 4 de febrero cuando Antena 3 empezó a emitir Física o química. Exactamente, 4 de febrero de 2008. Esto significa que la serie sobre los alumnos del instituto privado Zurbarán, en la que conocimos a Úrsula Corberó, Javier Calvo y Maxi Iglesias, celebra esta semana su 11º aniversario.

Sobre este cumpleaños y sobre lo que supuso para ella la producción de Ida y Vuelta ha hablado la actriz Angy Fernández, otro de los rostros de la serie, en su cuenta de Instagram. Una foto en la que besa a su compañero Adam Jezierski le ha servido como pretexto para reflexionar cómo cambió su vida ese estreno.

"11 años que dejé mi vida de adolescente en Mallorca y me vine a Madrid, a crecer de golpe. Del instituto a un rodaje. A adentrarme a este mundo que te da muchas cosas buenas y no tan buenas. De la mano de mi madre. De la mano de todo ese equipo también. De esta época me quedo con todo lo bonito. El aprendizaje. Y con todos mis compañeros. Pasamos juntos de la adolescencia a la vida adulta. 🙏", ha escrito la intérprete que pide en su publicación, en la que también incluye otras imágenes del rodaje.

A estas fotos se une una séptima publicad en stories, en la que posa con los que quizás son los rostros más famosos que ha dado la serie. "Me explicas el flow 2008", escribe la actriz que en ese momento tenía 18 años. Por su parte, Calvo e Iglesias habían cumplido 17 y Corberó tenía ya 19.

Física o Química