Quién es Cooke Maroney, el prometido de Jennifer Lawrence

Jennifer Lawrence se casa. Ese ha sido el notición con el que han abierto numerosos medios este miércoles. Lo más llamativo de este enlace —que ha publicado en exclusiva la revista Page Six— es que su prometido no es ningún actor ni director de cine reconocido en Hollywood: se trata de un joven de 33 años llamado Cooke Maroney, con el que empezó a salir en mayo de 2018. En estos nueve meses Maroney no ha ocupado muchos titulares, sí se saben algunas cosas del futuro marido de Lawrence:

1. Se llama Cooke Maroney.

2. Nació el 1985 en Vermont (Washington, EEUU).

3. Es uno de los galeristas más importantes de Nueva York.

4. Es licenciado en Historia del arte por la Universidad de Nueva York.

5. Actualmente es el director de la galería Gladston 64, del Upper East Side.

6. Ha trabajado con artistas de la talla del pintor Carroll Dunham y el escultor Matthew Barney, exnovio de Björk.

7. Tiene una hermana llamada Annabelle.

8. Los responsables de su vocación artística son sus padres: su progenitor fue comerciante de arte y responsable de pintura americana de la prestigiosa casa de subastas Christie's.

9. Su familia tiene una granja llamada Oliver Hill Farm, que en 1990 fue la tercera del Estado de Washington.

10. Es amigo de Laura Simpson, quien los presentó.

11. Según publican medios como The Cut, no es ajeno a las fiestas de Hollywood: "L e gusta divertirse, es un joven bueno de Nueva York al que le gusta salir y socializar. Cuando salíamos, bebíamos y nos divertíamos".

12. Este es su perfil Facebook y esta su cuenta en Instagram.

Aunque la primera vez que se vio Lawrence y Maroney fue a principios de junio, según han contado fuentes cercanas a la pareja a Page Six, empezaron a salir juntos finales de mayo. Lawrence no tenía pareja conocida desde que rompió con el director de cine Darren Aronofsky en septiembre de 2017.