Los delitos de odio se disparan en España y alcanzan máximos históricos 

Algo empieza a fallar en España. Los delitos de odio registrados en nuestro país en 2025 aumentaron un 23,6 % hasta las 2.417 infracciones penales, lo que representa la cifra más alta de la serie histórica desde que se empezaron a medir este tipo de incidentes, en 2014.

Es uno de los principales titulares que deja el informe sobre la evolución de los delitos e incidentes de odio en España 2025, elaborado por el Ministerio del Interior, y que se ha presentado este miércoles en la sede del Centro Tecnológico de Seguridad (CETSE).