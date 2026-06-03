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Los delitos de odio se disparan en España y alcanzan máximos históricos
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Los delitos de odio se disparan en España y alcanzan máximos históricos 

Hubo 2.417 infracciones penales en 2025, un 23% más que el año anterior. 

Javier Escartín
Javier Escartín
Una mujer, durante una manifestación organizada por un partido neofascista en Madrid
Una mujer, durante una manifestación organizada por un partido neonazi en MadridMarcos del Mazo

Algo empieza a fallar en España. Los delitos de odio registrados en nuestro país en 2025 aumentaron un 23,6 % hasta las 2.417 infracciones penales, lo que representa la cifra más alta de la serie histórica desde que se empezaron a medir este tipo de incidentes, en 2014.

Es uno de los principales titulares que deja el informe sobre la evolución de los delitos e incidentes de odio en España 2025, elaborado por el Ministerio del Interior, y que se ha presentado este miércoles en la sede del Centro Tecnológico de Seguridad (CETSE).

Javier Escartín
Javier Escartín
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Jefe de Hard de El HuffPost. Licenciado en Periodismo por la Universidad Carlos III de Madrid. Trabajó nueve años como coordinador digital en ABC, cuatro como director digital en COPE y un año como redactor en Mediaset. En El HuffPost comenzó trabajando como redactor de política desde septiembre de 2022 y después asumió la jefatura de dicha sección.

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