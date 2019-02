Encontronazo entre Monedero y Marta Flich en 'Todo es mentira': "No vas a afear mi trabajo"

Juan Carlos Monedero ha tenido tardes mejores en televisión. El profesor y fundador de Podemos ha estado en Todo es mentira (Cuatro), programa que los viernes presenta Marta Flich, para desgranar la actualidad política y para repartir estopa a diestro y siniestro.

Monedero, que ha llegado a decir que el programa es "una basura", ha ido encendiéndose a medida que avanzaba el espacio televisivo y se las ha tenido con Marta Flich y con Javier Negre, periodista de El Mundo.

El primer tema de debate era el escrache que sufrió Errejón hace unos días por parte de unos jóvenes del Frente Obrero. "No tenéis ni idea de lo que es un escrache, deberíais informaros un poquito antes de empezar el programa", ha dicho Monedero a la pregunta. "Vaya digestión", ha respondido Flich.

Monedero ha explicado que lo que le sucedió a Errejón no fue un escrache: "Un escrache lo que busca es que la persona te pueda argumentar... Si yo no te dejo hablar, lo único que estoy haciendo es acorralándote... " #TodoEsMentira34 https://t.co/0XMzLwyidS — Todo es mentira (@todoesmentiratv) 22 de febrero de 2019

Y la cosa ha ido a más.

El político se ha sentido atacado por parte del programa porque, según él, le han convocado para hablar de una cosa —el libro de Pedro Sánchez— y le han preguntado por otra —la crisis interna de Podemos—. "Al igual que la política está llena de basura, los medios están llenos de basura. Creo lo que que estáis haciendo ahora mismo es una basura", ha afirmado Monedero.

"O tienes una mala digestión o no encajas bien las críticas", ha respondido Flich, que ha añadido: "Es actualidad, hay una dirección y no hay perversión. No vas a afear mi trabajo ni el de mis compañeros".

Monedero no tiene problemas para hablar de cualquier cosa, pero eso de preparase los temas y que luego no entren en el examen, no le ha hecho ninguna gracia 🤭 #TodoEsMentira34https://t.co/dKtIKsAktm — Todo es mentira (@todoesmentiratv) 22 de febrero de 2019

Encontronazo con Javier Negre

Javier Negre ha dicho de Pablo Iglesias que sólo "promociona a las chicas con las que sale". Una polémica frase por la que Flich le ha llamado la atención. "Marta, eres una mujer que defiende el feminismo y no deberías tolerar esta bazofia", ha dicho Monedero, visiblemente mosqueado.

"Tú no me tienes que decir lo que tengo que tolerar", ha replicado Flich.

"Hay que contextualizar y centrar el tema, no creo que meter eso en el mismo saco sea apropiado", ha dicho Flich, afeando la conducta de Negre.

"Vamos a dejarlo, porque esto me produce bochorno. Es una basura. Estamos defendiendo los derechos de la mujeres, a quienes os están asesinando, y se permite que alguien diga en televisión que Iglesias coloca a sus mujeres", ha llegado a decir Monedero ante la incredulidad de los colaboradores del programa.

"¿No tienes oídos? Le he dicho que eso no se puede mezclar", se ha defendido Flich.

Monedero ha hecho el amago pero no se ha ido y ha seguido discutiendo con todos y negándose a responder las preguntas que Flich le hacía sobre la división en Podemos. "Te doy la enhorabuena por no haber hablado del tema del día, el desahucio de una familia en Madrid", se ha despedido Monedero.

"Tú no vas a hacer la escaleta de este programa y gracias por pedirme perdón por tu comportamiento", decía en tono irónico Flich.