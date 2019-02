Bárbara Goenaga responde a una mujer que criticó la supuesta relación entre Albert Rivera y Malú

La posible relación entre Malú y Albert Rivera ha sido la comidilla de las redes sociales desde que la revista Semana dio la noticia en exclusiva el pasado miércoles. Como ellos aún no han confirmado ni desmentido nada —aunque para algunos esta reacción de Rivera es una señal evidente— nadie ha dejado de buscar pistas acerca de cuándo y cómo ha podido surgir el amor entre la cantante y el político.

Y entre todos los mensajes que estos días han inundado las redes sociales, ha habido uno que ha llamado la atención de la actriz Bárbara Goenaga, pareja del político del PP Borja Sémper, porque también la incumbía a ella.

La actriz ha respondido a una mujer que mostró sus dudas en Twitter ante las relaciones entre políticos y artistas.

"Tiendo a pensar que todo el famoseo es de izquierdas y luego me pasan estas cosas. Malú-Albert, Bárbara Goenaga-Borja. Pienso... ¿qué pueden tener en común? Y me llevo chascos", escribió una mujer en su cuenta de la red social.

"VAMOS A VER", comienza la respuesta de la actriz: "¿Que se discrepe en algunos planteamientos políticos significa un problema en una pareja? Problema en una pareja es que no te respete, que no te valore, que no te haga reír, que no aprendas nada con él, que te aburras...".

"Y eso amiga, pasa en la izquierda y en la derecha", concluye.

VAMOS A VER. ¿Que se discrepe en algunos planteamientos políticos significa un problema en una pareja? Problema en una pareja es que no te respete, que no te valore, que no te haga reír, que no aprendas nada con él, que te aburras... y eso amiga, pasa en la izda y en la dcha 🤦🏻‍♀️ https://t.co/c9DoTOk6S3 — Barbara Goenaga (@BarbaraGoenaga) 22 de febrero de 2019

Es más (perdón que hoy he dormido bien y estoy muy arriba 🤗), me parece mucho más estimulante rodearte de personas que puedan aportarte otros puntos de vista. Es que claro, así vamos... 🤦🏻‍♀️🙆🏻 — Barbara Goenaga (@BarbaraGoenaga) 22 de febrero de 2019

Sémper también se ha metido en la cadena de mensajes y se ha terminado produciendo un diálogo de pareja en el que Goenaga ha aprovechado para "advertir" al político de algo importante:

pero vamos a ver, aún estamos con estas cosas ;-)) — Borja Sémper (@bsemper) 22 de febrero de 2019

Con la que he soltado más te vale seguir haciéndome reír y esas cosas, también te digo... — Barbara Goenaga (@BarbaraGoenaga) 22 de febrero de 2019