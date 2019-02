Miriam Rodríguez se ha convertido en una de las protagonistas indudables de la fase de Asaltos de La Voz (Antena 3). Bien sea por los gestos de cariño con Pablo López, por sus numerosos reencuentros con los concursantes o simplemente por el fenómeno en redes sociales en el que se ha convertido tras su paso por Operación Triunfo (TVE).

Este lunes, la gallega hizo un gesto durante todas las actuaciones que provocó muchos comentarios en redes sociales. Y no, esta vez no estaba Pablo López de por medio. La extriunfita fruncía el ceño concentrada cada vez que un concursante subía al escenario, lo que muchos usuarios de Twitter achacaron a que no veía bien, mientras que otros dijeron que se trata de un gesto de concentración.

La cara de concentrada de Miriam no puede ser más icónica #lavozasaltos3 — Marina Mandarina 馃崐 (@Ms_Ocho) 25 de febrero de 2019

NOS HAN ROBADO EL BAILE DE MIRIAM CIEGA CON BUSTA, ME CAGO EN TODO#LaVozAsaltos3 pic.twitter.com/KYwrFkiJwK — Soni (@itsonigarcia) 25 de febrero de 2019

#LaVozAsaltos3 Miriam parece miope cada vez q la enfocan 馃槀 — Irene 馃挋馃挍 (@ire_gm9) 25 de febrero de 2019

Miriam parece miope todo el programa JAJAJA

Me encanta 馃挒#LaVozAsaltos3 — 鈩欚潟狆潟ゐ潟氿潟ヰ潟氿潟ю潟掟煢曫焽焽 (@mrs_positiva) 25 de febrero de 2019

Tweet de apreciación de la cara de miriam durante todo el programa馃槀 #LaVozAsaltos3 pic.twitter.com/aunsjRiQuy — Ana馃悮 (@julss_hrnd) 25 de febrero de 2019

#LaVozAsaltos3 tenemos que hacer un TT para que miriam cante en el programa y se compre gafas — A.馃悽馃惥馃嚭馃嚫馃挌 (@cityofwachxs) 26 de febrero de 2019

Miriam yo te presto mis gafas si quieres #LaVozAsaltos3 — Marta (@bluebxrr) 25 de febrero de 2019

Propongo una colecta para comprarle unas lentillas a Miriam ya que no se pone las gafas jajajajaja #LaVozAsaltos3 @miriamrmusic_ — Julia (@juliadesreb5) 25 de febrero de 2019

que le den las gafas a miriam por favor #LaVozAsaltos3 pic.twitter.com/NPq9itaMHe — papaia de raoul (@radurulf_) 25 de febrero de 2019

Traerle unas gafas a Miriam que no ve una mierda #LaVozAsaltos3. — LAURA馃馃敭馃挏 (@lauraJB64) 25 de febrero de 2019

miriam no ve nada y esta así todo el programa pero bien que reconoce las caras de las personas que no vio hace dos años o más NAHSHS #LaVozAsaltos3 pic.twitter.com/B7cuk0R7Rz — sol 馃尰 (@sabelazo) 25 de febrero de 2019

Solo a Miriam se le ocurre irse a grabar dos programas de la voz sin las lentillas puestas cuando sabe que no ve una puta mierda sin ellas 馃槀 #LaVozAsaltos3 — belén 馃挏馃 (@anawarrocksme) 25 de febrero de 2019

A la cantante se la ha relacionado con el malagueño Pablo López, del que es asesora en el programa de Antena 3, por sus gestos de complicidad y la buena relación que mantienen ambos. Antes del programa de este lunes, el malagueño compartió en su cuenta de Instagram una imagen que remarca la buena relación que mantienen.