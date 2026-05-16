Marc y Julieta, pareja de viajeros que reivindica otra forma de viajar: "Nosotros buscamos los 'imprescindibles' de cada ciudad y ahí es donde no vamos"

Una pareja disfruta de una vista privilegiada en Camboya, en una imagen de recurso

Durante años, viajar ha sido sinónimo de descubrir lugares nuevos, culturas distintas y formas de vivir diferentes. Sin embargo, para muchos viajeros frecuentes, esa sensación empieza a diluirse. Ahora los mismos restaurantes, los mismos brunches, las mismas tiendas de souvenirs y hasta los mismos perfiles de turistas parecen repetirse una y otra vez en distintos puntos del planeta.

Ante este escenario, Marc y Julieta, una pareja de viajeros que trabaja en remoto mientras recorre el mundo, reivindica una forma de viajar lenta y alejada de los grandes circuitos turísticos.

Julieta, argentina de 26 años, trabaja en remoto para una empresa de recursos humanos; y Marc, mallorquín de 28, tiene su propia empresa de marketing. Esa flexibilidad laboral les ha permitido convertir los viajes en parte de su estilo de vida, aunque de una forma bastante distinta a la habitual.

"Nosotros buscamos los spots más turísticos, los imprescindibles de cada ciudad. Y ahí es donde no vamos", resume Julieta entre risas, justo antes de exponer que, según su criterio, el turismo masivo “está haciendo que muchos sitios pierdan precisamente lo que les hacía especiales.

"Todo es cada vez más parecido"

La pareja asegura que una de las cosas que más les impactó al empezar a viajar durante largas temporadas fue comprobar cómo ciertos lugares parecen diseñados para responder a una expectativa globalizada del turista.

"No tiene sentido que vayas al sur de India y parezca que estás en Cancún", afirma Marc. "A veces llegas a sitios teóricamente exóticos y acabas encontrando los mismos beach clubs, la misma comida en las cartas en inglés e incluso hasta la misma decoración que podrías ver en cualquier otro destino turístico".

Para ellos, el problema es la pérdida cultural, ya que muchas ciudades están adaptando su identidad a lo que esperan encontrar los visitantes internacionales. "Todo es cada vez más parecido. A veces parece que la experiencia ya viene prefabricada", lamenta Julieta.

Según explica, eso provoca una sensación extraña: "Puedes encontrarte al mismo turista en Machu Picchu y en la bahía de Ha Long de Vietnam. Misma ropa, mismas fotos, mismos planes", comenta Marc.

Rutas alternativas y viajes más lentos

Frente a esa lógica del "checklist" turístico, ellos intentan moverse de otra manera. "Nosotros intentamos huir de lo más famoso porque también es lo más masificado", explica Julieta.

Eso les ha llevado a tomar decisiones poco habituales para muchos viajeros. "No hemos visto París, pero hemos descubierto pueblecitos de Francia que son una absoluta delicia", cuenta Marc.

"Hay gente que se queda impactada cuando dices que no has ido a la Torre Eiffel o que no has visto tal monumento famoso. Pero nosotros estamos contentos de poder disfrutar de lugares menos conocidos donde sentimos que podemos conectar mejor con el entorno y con la gente local. Eso es lo que queremos conocer, es nuestra forma de viajar", añade el mallorquín.

Una elección pero también un privilegio

Aun así, ambos insisten varias veces en que no pretenden convertir su manera de viajar en una lección moral. "Tampoco vamos a criticar a quien tiene 15 días de vacaciones y decide ir a ver Roma porque es su sueño", aclara Julieta.

De hecho, reconocen que su estilo de vida tiene mucho que ver con el privilegio de poder contar con una situación laboral concreta. "Somos conscientes de que viajar así es, en parte, un privilegio", admite la argentina.

La flexibilidad del teletrabajo les permite quedarse más tiempo en cada lugar, investigar destinos menos accesibles y asumir desplazamientos más lentos. "Se necesita más tiempo para buscar, para cambiar rutas y también más energía, porque muchas veces llegar a esos sitios no es nada fácil", explica Marc

Una reflexión incómoda

Julieta cree que el problema aparece cuando todos los destinos empiezan a competir por atraer al mismo visitante. "Al final todo se acaba homogeneizando porque parece que cualquier sitio tiene que gustarle al mismo tipo de turista internacional", censura la argentina.

"Puedes estar en el mismo resort en una punta u otra del mundo", reflexiona Julieta. Por eso, la pareja defiende recuperar otra forma de viajar. “A nosotros nos compensa viajar así porque sentimos que descubrimos los lugares con más calma y que descubrimos cosas más auténticas, más humanas”, expone Marc.

Y concluyen con una idea que resume bastante bien su filosofía: "Si después de recorrer medio mundo sientes que todos los lugares se parecen entre sí, quizá el problema no era el destino, sino la forma en la que estamos viajando".