"No vi ni una sola pintada antiturismo": una periodista británica viaja a Barcelona y minimiza las protestas contra la turistificación

Barcelona lleva años intentando explicar algo que muchos visitantes todavía se resisten a entender: las protestas contra la turistificación no nacen del rechazo al turista, sino del agotamiento de una ciudad que siente que ha dejado de pertenecer a quienes viven en ella.

Lo que muchos residentes denuncian no es el turismo en sí, sino un modelo que ha convertido partes de la ciudad en un escaparate permanente. El problema aparece cuando los alquileres expulsan a vecinos, cuando los comercios de barrio desaparecen y cuando espacios pensados para vivir terminan funcionando únicamente para consumir.

Y quizá por eso sigue sorprendiendo que haya quien interprete la ausencia de una pintada o de una protesta visible como prueba de que el problema no existe. Como si la saturación urbana solo fuera real cuando aparece escrita en una pared o cuando los activistas no te dejan beberte la cerveza tranquilo en una terraza.

"No vi ni una sola pintada"

Una periodista del diario británico Mirror ha generado un gran debate tras publicar un reportaje sobre su viaje a Barcelona, en el que asegura no haber encontrado señales del "supuesto rechazo al turismo" del que tanto se habla tanto dentro como fuera de España.

La pieza intenta desmontar la idea de una ciudad enfrentada al turismo mostrando una experiencia personal tranquila y sin incidentes. "No vi ni una sola pintada antiturismo", resume la periodista en el artículo.

Así, el artículo cuestiona la imagen de Barcelona como ciudad hostil hacia los visitantes, pero el enfoque ha provocado críticas precisamente por lo que deja fuera: el problema estructural que denuncian desde hace años vecinos y colectivos locales.

Porque las protestas contra la turistificación no nacen de un sentimiento abstracto, sino que surgen de consecuencias muy concretas que perjudican la calidad de vida en el territorio: vivienda inaccesible, pérdida de comercio local y barrios cada vez más orientados al visitante.

Una ciudad agotada por el éxito turístico

Barcelona es uno de los casos más estudiados de saturación turística en Europa. La ciudad recibe millones de visitantes al año y algunos de sus espacios más emblemáticos llevan tiempo funcionando al límite.

El problema no es nuevo. Hace casi una década que la masificación turística aparece entre las principales preocupaciones de los residentes, y distintos estudios señalan cómo algunas zonas habían perdido una parte importante de su población estable debido al auge de los alquileres turísticos.

En barrios concretos, la vida cotidiana se ha transformado por completo. Tiendas de proximidad sustituidas por souvenirs, pisos convertidos en alojamientos temporales y calles donde cada vez cuesta más distinguir entre un barrio y una atracción turística.

Por eso muchos residentes alzan la voz ante la idea de que las críticas al modelo turístico sean simplemente “turismofobia”. Lo que realmente denuncian es otra cosa: la sensación de que la ciudad se ha convertido en un producto pensado para los visitantes.

La diferencia entre rechazo y hartazgo

Uno de los grandes errores del debate sobre Barcelona es simplificarlo todo en un supuesto odio al turista. Pero las movilizaciones que han surgido en los últimos años apuntan a algo bastante más complejo.

Las protestas no cuestionan que la ciudad reciba visitantes. Lo que cuestionan es hasta qué punto debe reorganizarse toda la vida urbana alrededor de ellos y dónde poner el límite para que la ciudad siga siendo habitable para los residentes.

Y ahí está la clave que tanto este como muchos otros artículos internacionales pasan por alto. Que un turista tenga una experiencia agradable no invalida los problemas que viven quienes pagan alquileres disparados, viven con transportes colapsados, o ven desaparecer servicios básicos de sus barrios.