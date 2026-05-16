Un prestigioso historiador, rotundo como muy pocas veces, se pronuncia sobre esta frase de Ayuso sobre México

El catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Zaragoza, Julián Casanova, ha hablado este sábado de una de las polémicas frases que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, protagonizó el pasado jueves en la Asamblea de Madrid sobre su viaje a México.

Después de las continuas críticas por parte de la oposición sobre la polémica visita de la dirigente madrileña a México, ella no dudó en aprovechar que el Pisuerga pasaba por Valladolid para seguir dejando titulares.

Ayuso aseguró que México "no existió hasta que llegaron los españoles". "Quiéranse un poco más porque era otra civilización", contestó a la portavoz del PSOE en la Asamblea, Mar Espinar.

"Con las barbaridades que ha dicho el Gobierno de Sánchez sobre la administración de los Estados Unidos, ¿por qué no se supone que ha ido a provocar? ¿Por qué no tiene que ir el Gobierno norteamericano a boicotear el acto? ¿Por qué no somos todos iguales?", cuestionó.

La lección de Julián Casanova

Después ver las palabras de Ayuso, el historiador Julián Casanova ha reaccionado este sábado desde Julia en la Onda a la afirmación de la presidenta madrileña y ha dejado una lección para recordar.

"¿Es verdad que México no existía en 1492?", le ha preguntado Julia Otero. "No es verdad, pero aparte de... Lo que no es verdad es que tú tienes que ajustar tu pasado de forma que sea glorioso para que te case con el presente", ha contestado él.

"Eso es lo que no puede hacer nunca un político. Y lo ha hecho, saltándose tres cosas fundamentales", ha explicado, antes de detallar uno a uno cada debate que ha ido surgiendo.

Julián Casanova ha destacado que una de ellas son los "debates que ha habido sobre colonialismo y lo mucho que se sabe sobre todo aquello". "Y en los debates no hay insultos, en los debates hay gente que defiende posiciones distintas porque las investigaciones y la erudición llevan a conclusiones distintas", ha justificado.

"En segundo lugar, no sabe lo que es la diplomacia. La diplomacia entre países importante. Es que hace poco estuvo el rey allí. Gente que es de orden. Porque claro, si lo hubiera hecho una persona subversiva, pero es que ya dice que es de orden el tema de la diplomacia", ha señalado.

Julián Casanova ha apuntado a un "tercer lugar", el que tiene que ver con la forma "de enseñar a la gente que, en vez de poner conocimiento, lo que estás poniendo son insultos, ignorancia, cuando has tenido todos los privilegios, al menos de que un asesor te asesore bien, para no decir esas cosas". "Así que la ignorancia, como yo digo muchas veces, voluntaria, practicada por esta gente, es la peor enseñanza que se puede hacer", ha sentenciado.